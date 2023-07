Juniper Networks e ServiceNow insieme nella gestione semplice delle reti Le due aziende presentano una soluzione congiunta di automazione basata sull’intelligenza artificiale per la gestione dei servizi di rete. Pubblicato il 13 luglio 2023 da Redazione

Automatizzare, e dunque velocizzare, il provisioning e il monitoraggio dei servizi di rete di livello enterprise semplifica di molto il lavoro dei Managed Service Provider (Msp) e dei reparti IT interni delle grandi aziende. Da oggi è possibile ottenere questo vantaggio con una nuova soluzione congiunta di Juniper Networks e ServiceNow, rivolta appunto agli Msp e alle imprese di grandi dimensioni che necessitano di gestire servizi di rete su larga scala.



Si tratta di una soluzione di automazione a ciclo chiuso (closed loop) end-to-end, basata sull’intelligenza artificiale. Le componenti tecnologiche sono, in particolare, la piattaforma Mist Cloud di Juniper e le soluzioni di Telecom Service Management e Order Management for Telecom di ServiceNow. La collaborazione nasce dal fatto che le due società si conoscono e sono da tempo clienti l’una dell'altra. Inoltre ora Juniper Networks entra a far parte del Technology Partner Program di ServiceNow.



“Grazie all’esperienza nel settore di Juniper e ServiceNow, siamo ora in grado di massimizzare il potenziale delle nostre offerte e generare valore per i nostri clienti enterprise e Service Provider e per i loro clienti”, ha detto Sudheer Matta, group vice president products di Juniper Networks. “Unendo le potenti funzionalità di service management di ServiceNow all’automazione di rete basata su AI di Juniper, i clienti possono beneficiare di una soluzione di automazione completa end-to-end”.



La soluzione di Juniper e ServiceNow potrà essere integrata nei sistemi di supporto operativo e aziendale (OSS/BSS) o nei sistemi di enterprise managementi. Quali i vantaggi per chi la adotterà? Oltre a poter eliminare le vecchie soluzioni multivendor multilivello, gli Msp e le aziende potranno ottimizzare il deployment, migliorare le prestazioni e i consumi energetici delle reti, automatizzare molte procedure (riducendo così gli errori manuali e velocizzando i tempi), velocizzare la risoluzione dei problemi o evitarli a monte con l’auto-ticketing proattivo (che permette di identificare i problemi della rete e dei servizi mediante AIOps).



Nel caso particolare degli Msp, il vantaggio è anche quello di poter automatizzare molti workflow complessi, manuali e multi-organizzazione, che cominciano con l’onboarding del cliente e proseguono con la gestione degli ordini, il deployment dei servizi di rete, il provisioning, il monitoraggio end-to-end, la risoluzione dei problemi. Si possono sfruttare, appunto, dei workflow automatizzati pronti per l’uso, tra cui: onboarding dei clienti e gestione degli ordini; astrazioni riutilizzabili, basate su modelli, per il deployment dei servizi di rete; monitoraggio end-to-end e avvisi di allerta.



“Le imprese stanno investendo nella trasformazione digitale per affrontare la complessità del mercato e, per questo, cercano piattaforme solide, capaci di orchestrare e automatizzare il lavoro manuale”, ha commentato Rohit Batra, global general manager e vice president Telco, Media e Technology Industries di ServiceNow. “Insieme, Juniper Networks e ServiceNow stanno ridefinendo le possibilità dell’automazione end-to-end, offrendo sia alle imprese sia ai Service Provider un set completo di strumenti intelligenti in grado di snellire le operazioni, ottimizzare le esperienze e ridurre i costi”.