Juniper promette un Network Access Control più “intelligente” Con l’acquisizione di WiteSand, azienda specializzata in controllo degli accessi di rete secondo logiche zero trust, Juniper potrà offrire una soluzione Nac basata su cloud e di nuova generazione. Pubblicato il 17 febbraio 2022 da Redazione

Il cosiddetto zero trust è una delle espressioni più in voga nel campo della cybersicurezza, e al di là degli slogan oggi per le aziende è sempre più necessario un approccio che non conceda “nessuna fiducia” senza prima verificare chi siano l’utente o il dispositivo che chiedono, in un dato momento, di accedere a una risorsa. Di fronte alla crescita delle minacce e all’adozione massiccia del lavoro remoto, è strategica la scelta di Juniper Networks di acquisire WiteSand, una piccola azienda specializzata in controllo degli accessi di rete (Network Access Control, Nac) secondo logiche zero trust e con soluzioni cloud-native. Con questa mossa, Juniper porta in casa propria una tecnologia avanguardistica e “un team tecnico di grande esperienza”, fa sapere l’ufficio stampa, e potrà lanciare sul mercato “una soluzione Nac di nuova generazione, elemento chiave del portfolio di soluzioni enterprise AI-driven”.

Perché di nuova generazione? Juniper sottolinea che le soluzioni di Network Access Control tradizionali si basano su dispositivi hardware tenuti on-premise e su codice software monolitico, risultando spesso complesse da installare, poco flessibili e, se applicate su larga scala, assai costose. L’alternativa in cloud, associata a capacità di automazione basate su intelligenza artificiale (le cosiddette AI operations, AIOps) permette di ottenere maggiore flessibilità e semplicità, riducendo anche i costi.



Questa futura soluzione, integrata nell’offerta di Juniper rivolta ai fornitori di servizi di telecomunicazione e cloud, consentirà di migliorare la sicurezza delle reti, all’interno di contesti wireless, wired, Wan, Internet of Things e per la fornitura di servizi di localizzazione indoor. Le attività di provisioning, monitoraggio, analisi dati e sicurezza potranno essere automatizzate.



“WiteSand e Juniper condividono lo stesso obiettivo di rivoluzionare lo spazio Nac con l’agilità del cloud e l’intelligenza AI-driven”, ha commentato Sujai Hajela, executive vice presidente AI-Driven Enterprise di Juniper Networks. “L’avanzata tecnologia Nac e il team di ingegneri di WiteSand sono il complemento ideale per il portfolio di soluzioni enterprise AI-driven di Juniper, recentemente nominate Leader nel Magic Quadrant di Gartner 2021 nella categoria ‘Enterprise Wired and Wireless Lan Infrastructure’, ottenendo i massimi punteggi per la capacità di esecuzione e completezza della visione”.