Key Partners aiuta le aziende a creare e condividere le Api La piattaforma ApiShare, fruibile tramite cloud, permette ad aziende e sviluppatori di pubblicare, condividere e monetizzare le interfacce di programmazione delle applicazioni. Pubblicato il 18 maggio 2021

In un mondo fatto, sempre più, di applicazioni, le Api (Application Programming Interface) sono uno strumento importantissimo per poter creare valore e innovazione. Ma è anche importante potervi accedere senza difficoltà e, magari, monetizzarle. Una novità in quest’ambito è ApiShare, una piattaforma per la condivisione e la distribuzione di Api per aziende, presentata da Key Partner e sviluppata da User Group, la startup interna al system integrator. Il progetto è rivolto ai progettisti e agli sviluppatori di applicazioni, ma anche a chi all’interno delle aziende prende decisioni relative al marketing e allo sviluppo del business.

L’obiettivo di Key Partner è quello di favorire la condivisione delle Api tra le aziende aderenti, creando un esteso catalogo di prodotti digitali enterprise. Dunque è possibile, all’interno di ApiShare, sia creare sia condividere le interfacce, nonché promuoverle su una piattaforma di social business.

La piattaforma consente di gestire il ciclo di vita delle Api e di costruire un catalogo unico, condiviso tra le linee di business della propria azienda e con partner esterni. Permette, inoltre, di definire il modo in cui far evolvere l’ecosistema, di semplificare l’onboarding (sia degli utilizzatori, sia dei creatori delle Api) e di condividere linee guida sull’adozione delle Api. Attraverso il marketplace è possibile condividere le proprie Api al di fuori dell’azienda, gestirne la monetizzazione e promuovere iniziative di business. ApiShare viene proposta come Software-as-a-service, declinato in tre piani di abbonamento.

“Il recente passato ci ha insegnato la centralità dell’IT nel permettere alle aziende di proseguire la regolare attività anche a fronte di fattori esterni critici”, ha dichiarato Lino Del Cioppo, amministratore delegato di Key Partner, “In quest’ottica, siamo orgogliosi di lanciare oggi ApiShare, che permetterà di favorire il processo di sviluppo e condivisione, nella convinzione che il superamento di ogni avversità è sempre legato a uno sforzo di gruppo”.

Il system integrator ha realizzato nel 2020 10 milioni di euro di fatturato e conta attualmente oltre 170 dipendenti, suddivisi tra le sedi di Roma e Milano.