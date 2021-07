La domanda di semiconduttori gonfia i conti di Samsung

Nel frattempo Samsung si conferma come primo marchio di smartphone al mondo per diffusione (nei dati di Gartner sul primo trimestre 2021) e prosegue alacremente nello sviluppo di componenti per il 5G . L’azienda ha annunciato che in Australia testerà la propria vRan (virtualized radio access network) 5G sullo spettro 26 GHz sulla rete dell’operatore Tpg Telecom. I test saranno condotti nell’Innovation Lab di Glebe, un sobborgo di Sydney, area in cui saranno anche installate le stazioni base 5G mmWave di Samsung. A oggi, le soluzioni 5G vRan di Samsung operanti su frequenza mmWave sono già state adottate in Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti.