Le vendite di computer Dell salgono del 35% anno su anno Crescono per l’azienda texana le vendite di personal computer e di prodotti infrastrutturali, grazie alla prolungata domanda di soluzioni per la trasformazione digitale. Pubblicato il 24 novembre 2021 da Valentina Bernocco

La forte richiesta di Pc consumer e professionali continua ad alimentare i conti di Dell Technologies. L’azienda texana è oggi il quarto produttore mondiale di personal computer ma con un incremento di vendite nell’ordine del 26% anno su anno (nel terzo trimestre 2021, secondo i dati di Canalys) sta crescendo ancor più dei nomi che la precedono, cioè Lenovo, Apple e Hp. Non stupiscono troppo, allora, gli ottimi numeri snocciolati nel report sul terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, che è in effetti il trimestre migliore di sempre in termini di giro d’affari: ricavi pari a 28,4 miliardi di dollari, in crescita del 21% anno su anno, e utili pari a 3,9 miliardi di dollari, cui corrispondono 4,87 dollari di utili per azione. I risultati hanno superato le attese degli analisti, che stimavano 26,8 miliardi di dollari di ricavi e 2,18 dollari di utili per azione.



La fetta più grande del giro d’affari è rappresentata dalla divisione Client Solutions Group, che commercializza computer, workstation e dispositivi convertibili: con vendite superiori a 16,5 miliardi di dollari nel trimestre, è cresciuta del 35% anno su anno. Dalla vendita di server, macchine per lo storage, sistemi iperconvergenti e altri prodotti infrastrutturali (Infrastructure Solutions Group) provengono quasi 8,43 miliardi di dollari, che segnano un incremento annuo del 5%. Ora, per i prossimi mesi, Dell si attende un’ulteriore crescita della domanda di Pc grazie al traino di Windows 11.



Tra i fattori di spinta, il co-chief operating officer, Chuck Whitten, ha citato anche la generale ripresa dell’economia e il bisogno di tecnologie per la trasformazione digitale della aziende. “Guardando avanti”, ha dichiarato Whitten, “tutti i segnali puntano verso una prolungata forte domanda di mercato, e abbiamo intenzione di continuare a consolidarci e a guadagnare quote di mercato nel lungo periodo. La nostra strategia non mira solo a vincere nel consolidamento ma anche a modernizzare il nostro business, e le nostre soluzioni marchiate Apex sono importanti per questo futuro”.

(Fonte: Dell Technologies)



Apex è la linea di offerta infrastrutturale as-a-Service di Dell, erogata tramite cloud e fruibile in abbonamento. Per sfruttare questa possibilità in abbinamento alla virtualizzazione esiste l’offerta, fresca di debutto, Apex Cloud Services with VMware Cloud: si tratta di un insieme di servizi co-ingegnerizzati con Vmware, azienda che resta un partner preferenziale di Dell anche dopo il recente spin-off. Nel frattempo il business della società di Austin continua a svilupparsi a buon ritmo anche in Italia, dove in particolare le vendite indirette tramite canale stanno crescendo più rapidamente che nel resto dell’Europa Occidentale.