Microsoft e Kyndryl insieme per la trasformazione in cloud L’azienda di Redmond e la società spin-off di Ibm hanno stretto un’alleanza per favorire tra i clienti l’adozione del cloud ibrido e la modernizzazione di applicazioni e processi. Pubblicato il 16 novembre 2021 da Redazione

C’è una nuova alleanza all’insegna della trasformazione digitale e del cloud: Microsoft e Kyndryl, società di servizi gestiti infrastrutturali nata come spin-off di Ibm, hanno annunciato un accordo valido su scala globale con la promessa di favorire la trasformazione digitale delle aziende. Una “partnership strategica” di lungo termine, che metterà insieme le competenze e le tecnologie delle due parti e che fornirà “opportunità multimiliardarie di ricavi incrementali” per entrambe.

Si tratta, per Kyndryl, della prima (e importante) alleanza di ecosistema siglata dalla sua nascita come società indipendente da Ibm: Microsoft diventa il suo primo e al momento unico Premier Global Alliance Partner. “Come società indipendente, stiamo investendo nel nostro ecosistema di partner per supportare il successo dei nostri clienti”, ha dichiarato Martin Schroeter, presidente e amministratore delegato di Kyndryl, “e ci stiamo focalizzando sull’espandere le nostre opportunità di mercato attraverso il cloud, i dati, la sicurezza e l’automazione intelligente”. Attualmente Kyndryl conta circa 90mila dipendenti e 40mila clienti distribuiti in una sessantina di Paesi.

L’accordo prevede che le sue aziende portino insieme sul mercato soluzioni basate sul cloud di Microsoft, su cui fondare progetti di migrazione, modernizzazione applicativa e procedurale, spostamento di workload e nuovi servizi per il consumatore. Le soluzioni proposte si focalizzeranno sull’uso e sulla gestione dei dati, sull’intelligenza artificiale, su cybersicurezza e resilienza, sulla trasformazione dei carichi di lavoro mission-critical tramite il cloud. Kyndryl metterà a disposizione i propri servizi gestiti, di consulenza e di implementazione per ambienti di cloud ibrido.

A tutto questo si aggiunge l’obiettivo di creare nuove soluzioni e programmi per lo sviluppo di nuove competenze nelle aziende clienti. Sarà avviato, inoltre, un laboratorio di co-innovazione per lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni fondate sul cloud di Microsoft. “Il bisogno di trasformazione digitale non è mai stato tanto urgente ed evidente”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella. “In quanto unico Premier Global Alliance Partner di Kyndryl, aiuteremo i clienti di ogni settore a gestire e modernizzare il loro business per il futuro”.