Microsoft porta nel suo cloud la Borsa di Londra e ne compra il 4% Siglato un accordo di fornitura decennale del valore di 2,8 miliardi di dollari tra la società di Redmond e il London Stock Exchange Group. Microsoft acquisirà il 4% delle azioni. Pubblicato il 12 dicembre 2022 da Redazione

La Borsa di Londra ha scelto il cloud di Microsoft. La società di Redmond ha ottenuto dal London Stock Exchange Group accordo di fornitura decennale da 2,8 miliardi di dollari che porterà a migrare su Azure la piattaforma dati dell’operatore borsistico e altre tecnologie infrastrutturali, attualmente già in parte sul cloud. Come parte dell’accordo, Microsoft acquisirà il 4% delle azioni del gruppo, rilevandole da Thomson Reuters e dal super-fondo Blackstone.



Il passaggio su Azure non sarà un’operazione da poco, considerando che dopo l’acquisto di Refinitiv (realizzato nel 2021 e costato 27 miliardi di dollari) il London Stock Exchange Group possiede la seconda piattaforma di dati finanziari più estesa al mondo, dopo quella di Bloomberg. L’adozione di Azure e le capacità di intelligenza artificiale della piattaforma permetteranno anche al gruppo di sviluppare, a quattro mani con Microsoft, “nuovi prodotti e servizi per dati e analytics”, spiega l’ufficio stampa dell’azienda di Redmond.



Verranno adottati, inoltre, gli strumenti di Microsoft Teams e gradualmente verrà creata per i professionisti della finanza un’unica soluzione di collaborazione, analytics e gestione dei flussi di lavoro. Naturalmente dovranno essere rispettati i criteri di sicurezza e compliance del settore finanziario, ma per la prima volta i clienti di Lseg potranno collaborare non solo tra loro ma con altri clienti attraverso Teams.

“Questa alleanza strategica”, ha dichiarato il Ceo del London Stock Exchange Group, David Schwimmer, “è una pietra miliare significativa nel percorso di Lseg per diventare la principale società di infrastrutture e dati nei mercati finanziari, e trasformerà l’esperienza dei nostri clienti”. La società prevede un incremento di costi nell’ordine di 250-300 milioni di sterline nei primi due anni, con la prospettiva di ottenere poi una “significativa” crescita di ricavi nel corso del tempo, grazie ai nuovi prodotti e servizi lanciati.

“I progressi del cloud e dell’intelligenza artificiale trasformeranno radicalmente il modo in cui le istituzioni finanziarie ricercano, interagiscono e fanno transazioni su asset di diverso tipo, e si adattano a condizioni di mercato mutevoli”, ha detto Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft. “La nostra alleanza metterà insieme la leadership di mercato del London Stock Exchange Group con l’ampia e affidabile offerta di Microsoft Cloud, che spazia da Azure all’intelligenza artificiale a Teams. I servizi di prossima generazione permetteranno ai nostri clienti di ottenere insight di business, di automatizzare processi complessi e lunghi e, in ultima analisi, di fare di più con meno”.