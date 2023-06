Mix entra anche in Ionian e apre un nodo a Caserta Il primo Pop italiano del cavo sottomarino di Islalink è attivo a Milano. Sarà inoltre presto operativo un peering point pubblico nella nuova infrastruttura DataFelix. Pubblicato il 14 giugno 2023 da Redazione

Milan Internet eXchamge (Mix) sta attraversando un periodo molto dinamico, fatto di espansioni territoriali e accordi di respiro internazionale.

Nel primo caso, rientra il fresco annuncio della prossima operatività del primo peering point pubblico in Campania, grazie alla collaborazione che l’ente di interscambio pubblico milanese ha siglato con DataFelix, nuovo data center neutrale situato a Caserta. L’infrastruttura è stata da poco avviata all’interno di un distretto industriale che ospita altri impianti tecnologici, ma soprattutto opera su un bacino territoriale con oltre quattro milioni di utenti racchiusi in un’area relativamente contenuta.

Nasce in questo modo Mix-Caserta, destinato a sviluppare traffico regionale, ma nel nuovo PoP sarà disponibile anche la Lan di Milano, per fare in modo che i piccoli operatori possano collegarsi con le oltre 380 reti presenti nella sede centrale del capoluogo lombardo: “Riteniamo che delocalizzare il traffico Internet sia un elemento imprescindibile per affrontare le sfide digitali dei prossimi anni”, ha commentato Cristiano Zanforlin, chief commercial officer di Mix. “Sono percorsi che richiedono tempo, ma siamo pronti a fare la nostra parte, anche supportando iniziative territoriali, come questa di DataFelix”.

Più o meno in parallelo, Islalink, provider indipendente e neutrale di infrastrutture in fibra ottica con sede a Madrid, ha fatto sapere che il primo PoP continentale del suo nuovo cavo sottomarino Ionian è ora attivo a Milano, nella Carrier Hotel di Mix, situata nello storico campus telco Caldera Park. Il Pop Wdm fornisce servizi di telecomunicazione tra l'Italia e la Grecia, raggiungendo Atene e Salonicco, attraverso un nuovo sistema di trasmissione dati posto su una rotta completamente diversificata rispetto a quelle attuali: “La possibilità che molte reti, ubicate in Italia e in Grecia ma non solo, siano collegate attraverso questa nuova via in fibra ad alte prestazioni è una grande opportunità di sviluppo per entrambi i Paesi”, ha commentato Alessandro Talotta, Ceo di Mix.