Modelli di AI “a servizio”, Ovhcloud lancia un catalogo L’operatore di servizi cloud e hosting francese lancia nel servizio gestito AI Deploy un’offerta di modelli preimpostati con API pronte all’uso. Si parte con quelli di Lettria. Pubblicato il 13 luglio 2023 da Redazione

La rapida evoluzione tecnologica e di popolarità dell’intelligenza artificiale generativa spinge molti cloud provider a offrire soluzioni “pronte all’uso” o quasi, ma anche personalizzabili, con cui aziende e sviluppatori possano creare le proprie applicazioni. E l’ingrediente di base sono i modelli fondativi o i large language model, come il più famoso GPT (ora alla versione 4) di OpenAI che alimenta ChatGPT. Se questa è la tecnologia proposta da Microsoft tramite Azure, Google Cloud e Amazon Web Services stanno puntando su modelli software proprietari, rispettivamente Palm e Titan.

In questo mercato dominato dai tre hyperscaler c’è però spazio anche per altri. La francese Ovhcloud ha annunciato il lancio di una nuova libreria di modelli di AI preimpostati, rivolti principalmente agli sviluppatori, ai data scientist e agli ingegneri informatici esperti di intelligenza artificiale. I modelli, almeno quelli inizialmente annunciati, riguardano non l’AI generativa ma applicazioni di Natural Language Processing, analisi e comprensione di testi scritti e audio. Vengono offerti attraverso il servizio gestito AI Deploy, che nei prossimi mesi si arricchirà progressivamente di prodotti a catalogo, provenienti da “partner di fiducia” di Ovhcloud.

Si parte con due modelli preaddestrati di Natural Language Processing di Lettria, piattaforma per lo sviluppo software specializzata proprio nell’area della comprensione del linguaggio naturale e già partner di Ovhcloud, oltre che di Aws. I due modelli disponibili in AI Deploy permettono di creare applicazioni per l’analisi del sentiment (con la classificazione di dati testuali come “positivi”, “negativi” o “neutri”) o per l’analisi delle emozioni (rilevate e classificate a partire da frasi di testo). Un terzo modello proposto da Lettria e disponibile prossimamente è un’API per la individuazione dell’entità (persone, luoghi, aziende, eccetera) all’interno di testi.

Le prossime aggiunte al catalogo di AI Deploy, annunciate ma non ancora disponibili, saranno Gladia e Voxist. Le API di Gladia sono utilizzabili per integrare all’interno di applicazioni esistenti funzionalità di trascrizione e analisi dell’audio, analisi del sentiment, rilevamento delle emozioni, traduzione di testi. Di Voxist, invece, saranno proposte API per funzioni di trascrizione audio/testo in tempo reale e in asincrono.

AI-Deploy è disponibile in modalità “pay-as-you go”, con chiamate API illimitate. Il costo viene calcolato considerando il prezzo dei modelli, il canone previsto per l’utilizzo delle risorse di calcolo Cpu e Gpu e il numero delle licenze.