Monitoraggio della superficie di attacco, Bitdefender compra Horangi Nuova acquisizione per Bitdefender. La tecnologia di Horangi verrà integrata nella piattaforma GravityZone, e parte del personale si unirà alla squadra degli Mdr. Pubblicato il 31 agosto 2023 da Redazione

Bitdefender si rafforza nell’area della prevenzione del rischio informatico con una nuova acquisizione: si tratta di Horangi Cyber Security, società di Singapore fondata nel 2016 e specializzata in gestione delle identità e degli accessi in infrastrutture cloud ( Cloud Infrastructure Entitlement Management, Ciem) e in analisi della postura di sicurezza (Cloud Security Posture Management, Cspm). Un ambito, quest’ultimo, oggi in ascesa e destinatario di nuovi investimenti, come dimostra anche l’annunciata acquisizione di Laminar da parte di Rubrik.



La piattaforma software Horangi include funzioni di visibilità, rilevamento delle minacce, controllo della compliance e correzioni di vulnerabilità. Inoltre l’azienda offre anche servizi di assessment, penetration testing, red teaming, analisi del codice, simulazioni di phishing e altro ancora.

Ora, con l’acquisizione, le capacità di Cloud Infrastructure Entitlement Management e Cloud Security Posture Management di Horangi verranno integrate in GravityZone, la piattaforma di gestione del rischio e analytics di sicurezza di Bitdefender. Inoltre il personale di Horangi (analisti certificati Crest, penetration tester, red team e consulenti di sicurezza) si unirà alla squadra dei servizi di Managed Detection & Response (Mdr) di Bitdefender.

"Con la rapida crescita dell'adozione del multicloud in tutti i settori, le aziende si trovano a affrontare una lotta senza precedenti per gestire in modo efficiente migliaia di impostazioni di configurazione, autorizzazioni, identità e diritti per rimanere sicuri e conformi", ha commentato Florin Talpes, cofondatore e Ceo di Bitdefender. “L'acquisizione di Horangi ci consente di aiutare i clienti a affrontare queste difficoltà e rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia per le soluzioni di sicurezza, aprendo la strada a un'innovazione continua".

"Questo è un nuovo entusiasmante capitolo per Horangi", ha dichiarato Paul Hadjy, cofondatore e Ceo dell’azienda di Singapore. "La nostra iniziativa strategica con Bitdefender è perfettamente allineata alla visione su cui si fonda la nostra azienda: proteggere le aziende dalla criminalità informatica. Insieme, ci attendono enormi opportunità sia per la nostra attività che per i nostri clienti".