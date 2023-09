Rubrik si rafforza nella prevenzione del rischio con Laminar Annunciata l’acquisizione di una società israeliana che si occupa di Data Security Posture Management. Rubrik aprirà un centro di ricerca e sviluppo a Tel Aviv. Pubblicato il 31 agosto 2023 da Redazione

Rubrik si prepara ad acquisire Laminar, società informatica israeliana specializzata in Data Security Posture Management (Dspm), ovvero gestione della “postura di sicurezza” dei dati aziendali. Il valore economico dell’accordo non è noto, ma Rubrik ha fatto sapere che ingloberà nella propria organizzazione il team di Laminar, di casa Tel Aviv. Qui verrà creato un nuovo centro di ricerca e sviluppo di Rubrik, che si affiancherà a quelli esistenti a Bangalore e a Palo Alto.

L’interesse verso Laminar nasce dal fatto che oggi le tecnologie per la gestione della security posture colmano un vuoto nell’area della prevenzione del rischio, specialmente in questo caso relativamente ai dati e in particolare ai cosiddetti shadow data. In ambienti IT sempre più compositi, fra cloud, on-premise e dispositivi edge, la mancanza di visibilità è un fatto: un report della stessa Rubrik (“State of Data Security”) evidenzia che nel 51% delle aziende c’è un disallineamento tra personale IT e addetti alla cybersicurezza dovuto proprio a questo problema. A detta di Gartner, il Dspm “trasformerà il modo in cui identificare i rischi aziendali derivanti dalla residenza dei dati, dalla privacy e dalla sicurezza”.

Le tecnologie di Laminar aiutano le aziende a capire i propri punti deboli, realizzando un assessment del rischio legato ai dati (data risk assessment) e potendo di conseguenza definire nuove policy per la sicurezza dei dati di (data security governance).

(Immagine tratta dal sito di Laminar Security)





"Rubrik e Laminar condividono la visione comune che la resilienza informatica sia la prossima frontiera della sicurezza dei dati", ha detto Mike Tornincasa, chief business Officer di Rubrik. "La tecnologia, la capacità di esecuzione e la visione di Laminar la rendono un complemento perfetto alla nostra strategia e alla nostra roadmap innovativa. Insieme, i nostri team creeranno un'offerta integrata che offrirà ai clienti i vantaggi delle capacità di cyber recovery e di cyber posture e li posizionerà in modo da essere resilienti nella loro lotta contro gli attacchi informatici".

"I cosiddetti shadow data rappresentano il lato oscuro della trasformazione digitale, e sempre più aziende si rendono conto di non potersi proteggere da ciò che non riescono a vedere, cosa che le rende vulnerabili ai cyberattacchi", ha commentato Amit Shaked, Ceo e cofondatore di Laminar. "Abbiamo trovato una sinergia con Rubrik, azienda che si preoccupa altrettanto profondamente di garantire che i clienti siano preparati contro l'inevitabile. La combinazione tra cyber posture e cyber recovery contribuirà a creare un futuro di resilienza informatica in cui le organizzazioni potranno affrontare qualsiasi minaccia, in qualsiasi fase dell'attacco".