N-able allarga la rete e supera gli ottanta distributori La società ha annunciato di aver superato gli ottanta distributori, raggiungendo indirettamente una platea di 6.500 system integrator, Msp e rivenditori IT. Pubblicato il 07 dicembre 2022 da Redazione

Si allarga la rete dei partner di N-able, società software statunitense (già nota come SolarWinds) specializzata in soluzioni per il monitoraggio e la gestione da remoto e per la protezione dei dati. Come annunciato recentemente in occasione di una conferenza tenutasi a Salisburgo, in Austria, N-able ha superato la soglia degli ottanta distributori che operano in una cinquantina di mercati nazionali. Può così raggiungere, indirettamente, una platea di oltre 6.500 system integrator, fornitori di servizi gestiti (Msp) e rivenditori IT.

Agli operatori di canale N-able mette a disposizione formazione, assistenza pre e post vendita e competenze sui prodotti locali. I distributori hanno accesso a risorse di vendita e marketing, a budget, a corsi di formazione, a servizi di consulenza pre-vendita per l’intero portafoglio di prodotti (inclusi gestione della rete, backup e sicurezza).

Degli oltre ottanta distributori affiliati, 44 (in rappresentanza di una trentina di Paesi) hanno presenziato alla conferenza tenutasi a Strasburgo. Tra gli operatori premiati in quell’occasione spicca, per l’Italia, Cips Informatica. “È sempre una buona idea confrontarci con nuove realtà e per questo dobbiamo ringraziare N-able, che ha davvero fatto le cose in grande anche questa volta”, ha raccontato Mario Menichetti, Ceo di Cips Informatica.



“Oggi”, ha proseguito Menichetti, “siamo più consapevoli e lo dobbiamo anche al nostro rapporto di fiducia con N-able, che, grazie a questi eventi, ci sprona a migliorare e a condividere il nostro know-how con i partner sul campo. Tutto questo ci incoraggia a individuare insieme la strada giusta per consentire a noi e ai partner di raggiungere gli obiettivi aziendali e di crescita previsti”.