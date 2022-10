NetApp aiuta i partner a sfruttare il cloud con un nuovo programma La società specializzata in software per la gestione dei dati in cloud introdurrà il NetApp Partner Sphere, evoluzione del precedente Unified Partner Program. Pubblicato il 19 ottobre 2022 da Redazione

NetApp rinnova il dialogo con i partner di canale con un nuovo programma strutturato in modo più chiaro e semplice e maggiormente orientato verso il cloud. L’esistente Unified Partner Program entro la fine dell’anno cambierà nome e struttura, diventando il NetApp Partner Sphere. Qui saranno consolidati tutti gli esistenti programmi rivolti a diverse tipologie di operatori di canale. L’obiettivo dichiarato è quello di aiutare i partner ad avere migliori opportunità su progetti legati al cloud computing, eventualmente anche trasformando il proprio modello di business in questa direzione. Il nuovo programma, infatti, è incentrato soprattutto sul cloud e sui servizi e propone “un percorso flessibile per l'avanzamento e la crescita di tutti i partner”, ha spiegato l’azienda.



L’offerta include contenuti di formazione, riconoscimenti, incentivi, e supporto per aiutare i partner a conquistare quote di mercato nel cloud. Per fare ciò, ha sottolineato NetApp, servono modelli di business evoluti, con servizi altamente specializzati e capacità capaci di supportare i clienti nell’intero loro percorso. "NetApp si impegna a promuovere una cultura incentrata sui partner e la strategia alla base del nostro nuovo programma per i partner dà vita a questo impegno", ha dichiarato Salvatore Mari, partners & alliance sales manager della società. "Con NetApp Partner Sphere, stiamo accelerando la crescita e il successo dei clienti col nostro ecosistema di partner, estendendo il loro raggio d'azione nel cloud e offrendo maggiori opportunità di business grazie al nostro portafoglio leader di settore”.



Rispetto al passato, la struttura è stata semplificata in quattro livelli (Approved, Preferred, Prestige e Prestige Plus), è più flessibile e propone criteri chiari e soglie oggettive. I vantaggi e il supporto aumentano in base al livello di appartenenza, includendo via via maggiore personalizzazione, campagne di marketing, fondi per lo sviluppo del mercato e incentivi. Al posto delle precedenti specializzazioni vengono introdotte tre categorie di competenze che i partner dovranno possedere: “soluzioni cloud”, “cloud ibrido” e “AI e Analytics”. A breve i partner potranno iniziare a guadagnare le competenze associate a ciascuna categoria.



“In qualità di partner NetApp di lunga data, abbiamo sempre apprezzato l'approccio al business di NetApp orientato ai partner e la maturazione del suo programma per consentire e contribuire alla crescita e alla redditività di Lutech", ha dichiarato Alberto Roseo, chief marketing, communication & strategy officer di Lutech. "Con il nuovo programma Partner Sphere di NetApp e il suo portafoglio cloud leader del settore, siamo entusiasti di poter offrire un valore immenso ai nostri clienti comuni con le soluzioni più efficaci, flessibili e innovative per qualsiasi ambiente, differenziando al contempo la nostra attività per accelerare la crescita e monetizzare con successo le nostre capacità di servizi best-of-breed."