Nuove nomine in Semperis per sostenere la crescita in Europa La società specializzata in gestione delle identità ha scelto Christophe Laakmann come area vice president of channels and alliances Emea e ha promosso Baptiste Rech ad area vice president per l’Europa meridionale. Pubblicato il 09 febbraio 2023 da Redazione

Si rinnova la squadra internazionale di Semperis, azienda israelo-statunitense specializzata in soluzioni per il rilevamento delle minacce, il disaster recovery e la gestione delle identità. Christophe Laakmann è stato scelto per il ruolo di area vice president of channels and alliances Emea, mentre Baptiste Rech diventa area vice president per l’Europa meridionale. Le nomine fanno seguito a un’espansione del capitale (Sempeis ha raccolto oltre 200 milioni di dollari in finanziamenti Serie C, guidati dal fondo Kkr) e a una rapida crescita delle attività di Semperis in Europa, trainata in particolare dalle soluzioni di Identity Threat Detection and Response e di ripristino post incidente.La società si è posta l’obiettivo di raddoppiare il numero dei propri dipendenti nel giro di un anno.

Dopo sei mesi nel ruolo di direttore canale e vendite Emea, Christophe Laakmann è stato confermato e promosso ad area vice president of channels and alliances Emea. Il manager dovrà “delineare una roadmap incentrata al 100% sulla zona Emea, formare un team dedicato e supportare la strategia di crescita di Semperis insieme all'ecosistema di partner”, ha fatto sapere l’azienda.

Christophe Laakmann, area vice president of channels and alliances Emea di Semperis

A supportarlo in questo compito c’è un più che ventennale esperienza nel campo dell’Ict e della cybersicurezza, in aziende come Sopra Steria, Micro Focus, Symantec, Vmware, Ca Technologies e, più recentemente, Splunk, società specializzata in monitoraggio e analisi dei dati. “Non c’è momento migliore per entrare a far parte di Semperis, un vero pioniere della resilienza informatica basata sull'identità per gli ambienti cross-cloud e ibridi”, ha commentato Laakmann. “Semperis risponde alle esigenze della maggior parte delle aziende alla ricerca di una soluzione efficace per la sicurezza informatica”.



Il nuovo area vice president per l'Europa meridionale, Baptiste Rech, proviene anch’egli da Splunk, dove ha lavorato (dalla sede francese) per due anni come strategic account executive. In precedenza ha accumulato esperienza nel campo della cybersicurezza all’interno di Lexsi, Checkmarx e Ibm. “Dopo dodici anni nel settore della sicurezza, Baptiste ha costruito intorno a sé un'ampia rete di contatti, a dimostrazione della sua capacità di creare e mantenere rapporti di fiducia solidi e duraturi con partner e i clienti”, ha dichiarato David Lieberman, vice presidente Emea Sales di Semperis.

Baptiste Rech, area vice president per l'Europa meridionale di Semperis