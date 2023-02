OpenText annuncia miglioramenti di sicurezza, integrazioni e compliance La piattaforma di Information Management della società, Cloud Editions, passa alla versione 23.1. Debuttano integrazioni per Microsoft, Sap e Salesforce. Pubblicato il 17 febbraio 2023 da Redazione

Più sicurezza, integrazioni tecnologiche, capacità di soddisfare la compliance nel settore di riferimento: sono alcune delle novità introdotte nella piattaforma tecnologica di OpenText, società canadese specializzata in software per la gestione dei dati aziendali, all’interno della propria piattaforma tecnologica Cloud Editions. A pochi mesi di distanza dal precedente aggiornamento, la piattaforma passa alla versione 23.1 e racchiude la promessa di aiutare le aziende a relazionarsi ancor meglio con clienti, partner e dipendenti, “lavorando in modo più responsabile e utilizzando una tecnologia che risponde a nuove regolamentazioni e normative”.

“Ogni settore ha ormai intrapreso il percorso di trasformazione digitale: i clienti devono affrontare nuove regolamentazioni e normative e l’information management è al centro di questa trasformazione”, ha commentato Mark J. Barrenechea, Ceo e Cto dell’azienda. “Il cloud di OpenText, supportato da Cloud Editions 23.1, sta accelerando le innovazioni nel campo del clima, della sicurezza, della supply chain e della customer experience. Cloud Editions 23.1 è un’importante pietra miliare nell’ambito di Project Titanium, che offre soluzioni di Information Management anche sul cloud pubblico”.

In fase di lancio, nel giugno del 2022, Project Titanium era stato descritto da Barrenechea come “un gigantesco passo avanti in OpenText Cloud Editions”, teso a portare semplicità e integrazione nella gestione dei dati all’interno di ambienti IT diversificati. In sostanza, sempre più le tecnologie di Cloud Editions saranno rese fruibili on-premise, in cloud pubblici o privati, e sempre più sarà facile usarle insieme ad altri software, sia grazie ad API sia a integrazioni già realizzate dal vendor.

Nuove integrazioni per Microsoft, Sap e Salesforce

Passi avanti sono stati fatti, in questo senso, anche con Cloud Editions 23.1. Con l’aggiornamento sono disponibili nuove soluzioni integrate per Salesforce, Sap e Microsoft attraverso i marketplace e i reseller cloud Salesforce AppExchange, Sap Store e Microsoft AppSource. OpenText Core Capture for Salesforce permette di trasformare i processi di Crm con l’acquisizione integrata dei dati dei clienti e di migliorare la produttività dei team di vendita e assistenza; OpenText Extended ECM for Microsoft Dynamics 365 Finance server per ottenere una “visione a 360 gradi” sulle informazioni utili per le attività finanziarie interfunzionali; OpenText InfoArchive Cloud Edition aiuta a eliminare i sistemi legacy e a passare rapidamente a Sap s/4HANA Cloud.

Portare il cloud nei settori più regolamentati

Inoltre, in Cloud Editions 23.1, il software Qfiniti Explore è stato aggiornato con nuovi analytics multicanale e una gestione automatizzata della qualità, in modo da supportare il lavoro degli agenti del contact center. OpenText ha poi introdotto novità per le aziende del settore Life Sciences, in cui esistono specifici requisiti e limitazioni sull’adozione del cloud. Per superare questi ostacoli, OpenText Content CloudT for Life Sciences supporta i requisiti critici di validazione e GxP del settore, aggiungendo il supporto per Amazon Web Services. La soluzione aiuta le aziende farmaceutiche ad accelerare gli studi clinici, a migliorare la qualità della presentazione delle normative e a garantire la conformità dei processi produttivi.

Sempre nell’ottica di favorire l’adozione del cloud, la società canadese ha richiesto il riconoscimento (attuamente in fieri) del Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) per OpenText Extended Ecm: consentirà alle agenzie governative statunitensi di soddisfare con i rigorosi standard di cybersecurity e conformità loro richiesti.

Più scalabilità e sicurezza

La terza area di miglioramento della piattaforma Cloud Editions riguarda la sicurezza. Con la nuova OpenText Webroot Standalone Dns Protection e con la disponibilità del portfolio OpenText Webroot attraverso la piattaforma Secure Cloud diventa più semplice avere piena visibilità sugli ambienti IT aziendali e, dunque, sulla potenziale superficie d’attacco. In particolare, Webroot Standalone Dns Protection aiuta a estendere la protezione della rete, integrandosi con le esistensi soluzioni di protezione degli endpoint. Grazie all’integrazione del portfolio OpenText Webroot all’interno della suite Secure Cloud è, gli Msp (Managed Service Provider) possono usare un’unica interfaccia per i propri servizi gestiti di sicurezza, conformità e produttività.

Un ulteriore annuncio è, nell’ambito dei dispositivi per la forensica, OpenText Tableau Forensic TD4 Duplicator. Si tratta di una soluzione di imaging forense standalone con fattore di forma compatto e interfaccia utente grafica intuitiva, utile per acquisire immagini dei drive su sui ci sospettano manomissioni.

OpenText Tableau Forensic TD4 Duplicator

La strategia di Project Titanium non è l’unico pilastro del futuro di OpenText: grazie all'acquisizione di Micro Focus potrà rafforzare la propria posizione nel campo dell’Information Management. “Grazie alla combinazione delle due aziende, accelereremo l’innovazione per migliorare la crescita nel cloud privato e pubblico”, ha dichiarato Muhi Majzoub, executive vice president e chief product officer di OpenText. “L’integrazione delle funzionalità di Micro Focus diventerà parte integrante del percorso intrapreso con Project Titanium”.