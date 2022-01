PayPal prepara il lancio di una criptovaluta stabile L’azienda ha confermato di essere al lavoro (ma ancora in fase di valutazione) per il lancio della propria stablecoin, chiamata PayPal Coin. Pubblicato il 10 gennaio 2022 da Redazione

PayPal si prepara a lanciare un criptovaluta tutta sua, PayPal Coin, segnando un ulteriore passo in avanti per l’affermazione planetaria delle monete virtuali non solo come strumento di investimento ma anche come valuta di pagamento. La notizia è merito della scoperta di uno sviluppatore, Steve Moser, che nel codice dell’applicazione iOS di PayPal ha trovato traccia di un’opzione di pagamento con criptovaluta “interna”. Lo sviluppatore ha anche visionato il logo di PayPal Coin, che è uguale a quello di PayPal ma con l’aggiunta di due linee orizzontali ad attraversarlo.

In seguito alla rivelazione, l’azienda ha confermato ufficialmente per bocca si Jose Fernandez da Ponte, senior vice president della divisione Crypto and Digital Currencies di PayPal: “Stiamo esplorando una stablecoin”, ha detto a Bloomberg, “e se e quando decideremo di procedere, ovviamente lavoreremo a stretto contatto con i regolatori competenti”. Dunque l’azienda ha confermato ma ha preso tempo, senza dare certezze e senza svelare la data di lancio della sua moneta virtuale, che sarà appunto una stablecoin (cioè una valuta soggetta a minori fluttuazioni poiché legata a un mezzo di scambio stabile, come per esempio il dollaro).



Il futuro comunque è tracciato: l’apertura alle criptovalute pare inevitabile, per PayPal così come per altri colossi dei servizi di pagamento e di banking. Dai calcoli di Fortune (basati su dati di PitchBook Data) risulta che nel 2021 siano stati investiti nel mercato delle critpovalute circa 30 miliardi di dollari, un valore superiore alla somma degli investimenti realizzati in tutti gli anni precedenti. Tale mercato include gli investimenti nelle piattaforme di cambio valute, nelle startup attive in quest’area, nel gaming basato su criptovalute e in altri servizi.

Dallo scorso ottobre la piattaforma di PayPal già prevede la possibilità di acquistare, conservare e vendere Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin. La piattaforma di pagamento, nata ormai oltre vent’anni fa, oggi viene utilizzata da oltre 400 milioni di consumatori e di venditori di 200 Paesi (più precisamente, ha conteggiato 583 milioni di consumatori e 33 milioni di venditori attivi nel terzo trimestre del 2021). Il volume di pagamenti veicolati nel 2021 è stato di circa 1.200 miliardi di dollari.