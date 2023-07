Possibile vendita di una parte di Forcepoint al fondo Tpg Nuove indiscrezioni parlano di una trattativa iniziale per cedere la divisione Global Governments and Critical Infrastructure per 2,5 miliardi di dollari. Pubblicato il 10 luglio 2023 da Redazione

Texas Pacific Group (Tpg) potrebbe comprare un pezzo di Forcepoint, o almeno così sostengono nuove indiscrezioni. I precedenti rumors risalgono allo scorso aprile, quando diverse fonti confidenziali vicine alla società di sicurezza informatica texana (la cui offerta è focalizzata su Zero Trust, Cloud Access Security Broker, Sd-Wan, Data Loss Protection, Sase e altro) avevano rivelato lavori in corso per cedere la divisione Global Governments and Critical Infrastructure per circa 2 miliardi di dollari.



La business unit propone soluzioni di cybersicurezza a clienti del settore governativo e infrastrutture critiche, con un’offerta che copre la protezione dei data center, la difesa di rete, la gestione delle identità e degli accessi, il trasferimento sicuro dei dati, la forensica, il monitoraggio delle reti OT e altro ancora. Il giro d’affari annuo della divisione è di circa 400 milioni di dollari.

Francisco Partners, il fondo che controlla Forcepoint, stando alle precedenti indiscrezioni sarebbe interessato a cedere questa unità per focalizzarsi sull’offerta rivolta alle aziende, facendo crescere questa parte di attività.



Ora è il Wall Street Journal a svelare che la cifra pattuita per la vendita potrebbe arrivare a 2,5 miliardi di dollari. Il compratore, a detta di “persone informate sui fatti”, è Texas Pacific Group (TPG), società di private equity specializzata in buyout. La trattativa sarebbe però solo nelle fasi iniziali, senza alcuna certezza di esito positivo. Da Forcepoint non è giunta alcuna conferma né smentita.