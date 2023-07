Praim semplifica gli aggiornamenti dei thin client Windows La nuova console di gestione Praim ThinMan Advanced aiuta a gestire gli aggiornamenti automatici, pianificati o innescati da eventi. Pubblicato il 11 luglio 2023 da Redazione

Novità nel campo dei thin client, tese a semplificare la vita degli amministratori IT e a potenziare la sicurezza degli ambienti informatici aziendali. Praim ha rinnovato i propri prodotti dedicati ai reparti IT per la gestione centralizzata e automatizzata delle postazioni di lavoro basate su sistema operativo Windows. La nuova console di gestione Praim ThinMan Advanced permette di controllare il processo di manutenzione e aggiornamento automatico dei software di Microsoft su tutte le postazioni Windows dotate dell’agent Praim Agile (distribuito sui Thin Client Windows 10 IoT della stessa Praim) o di Praim Agile4PC (disponibile per ogni altro dispositivo Windows, Pc o thin client di terze parti). In pochi click è possibile eseguire o pianificare operazioni, rapidamente e in semplicità.



“Ridurre la complessità per ottenere sempre maggiore efficienza e sicurezza è l’obiettivo alla base delle nostre innovazioni di prodotto”, ha commentato Michele Vescovi, R&D manager di Praim. “In un contesto industriale dove il digitale è in costante espansione e dove le risorse umane in ambito IT sono preziose, spesso sovraccaricate e non sempre facili da reperire o potenziare, è essenziale per noi supportare i clienti con soluzioni che permettano di ottimizzare i tempi, garantire efficienza e uniformità, e quindi abbattere i costi della gestione delle infrastrutture IT aziendali”.



Con un click sulla console è possibile bloccare o sbloccare gli aggiornamenti automatici di Windows su singoli o su gruppi di dispositivi, e inotre controllare l’applicazione degli aggiornamenti di sicurezza in modo personalizzato e automatizzato, con attività pianificate o innescate da un particolare evento. ThinMan Advanced consentirà anche di distribuire singoli pacchetti di aggiornamento sulle macchine desiderate e di gestire questo processo anche in sincronizzazione con la funzione di protezione del disco (Write Filter), tipicamente usata per migliorare sicurezza e operatività sui dispositivi IoT Windows aziendali.



“L’evoluzione delle soluzioni software Praim a supporto del mondo Windows è una nostra priorità”, ha aggiunto Vescovi, “perché rappresenta un settore dove flessibilità, automazione e scalabilità della gestione sono la chiave di volta per supportare i reparti IT nel garantire costante manutenzione, sicurezza e performance dei propri sistemi, coerentemente alle esigenze produttive specifiche di ogni contesto, a beneficio dei risultati economici dell’intera organizzazione”.