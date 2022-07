Qnap TS-h1290FX, Nas veloce e silenzioso per Pmi e professionisti Il nuovo dispositivo All Flash in formato tower garantisce elevate velocità di trasferimento dati e memorizzazione, grazie a processori Amd Epyc e a connettività 25GbE e 10GbE integrata. Pubblicato il 18 luglio 2022 da Redazione

Considerare un Nas come alternativa, più compatta e silenziosa, a una sala macchine popolata di server è la strategia suggerita da aziende come Qnap, per le quali i dispositivi di Network Attached Storage sono la specialità. L’ultimo modello presentato si chiama TS-h1290FX ed è il primo Nas All Flash PCIe 4.0 e U.2 NVMe/SATA in formato tower. A detta di Qnap, questo modello è ideale per gli “ambienti di lavoro dove la collaborazione e la condivisione di video ad alta risoluzione non rappresentano un’opzione, bensì un’esigenza imprescindibile”.



Si tratta di una macchina rivolta soprattutto alle piccole e medie imprese e agli studi professionali, considerando il formato compatto e la silenziosità del suo sistema di raffreddamento, elementi che permettono di posizionare il Nas ovunque anziché necessariamente in una stanza dedicata. Allo stesso tempo, TS-h1290FX può vantare elevate prestazioni grazie a caratteristiche quali i processori Amd Epyc a otto o 16 core, la connettività 25GbE e 10GbE integrata, le interfacce di espansione PCIe Gen 4 e una capacità di archiviazione scalabile in termini di petabyte. Per velocizzare la trasmissione dei dati, il TS-h1290FX dispone di quattro slot PCIe Gen 4 che consentono l’installazione di schede di espansione Qnap da 2,5, 5, 25, 40 o 100 GbE. Quanto alla scalabilità, è possibile collegare diversi alloggiamenti di espansione (come il TLD800C o TL-D800S) per aumentare la capacità di archiviazione.



Sfruttando l’adattatore QDA-UMP4 di Qnap, questo Nas può utilizzare gli SSD M.2 PCIe Gen4/Gen3 come alternativa economica ai costosi SSD U.2 PCIe NVMe. Per quanto riguarda gli Iops, si arriva in lettura e scrittura fino a 816K e 318K iSCSI 4K, soglie che permettono di gestire bene applicazioni a uso intensivo di dati, come il trasferimento di file multimediali di grandi dimensioni, l’editing video in tempo reale (anche di contenuti 4K o 8K e anche da più utenti in contemporanea) e le applicazioni di virtualizzazione, oltre naturalmente al backup.



“All’interno di uffici e aziende moderne, non sono più concepibili intere stanze dedicate a server che generano livelli altissimi di rumore e calore”, ha commentato Jason Hsu, product manager di Qnap. “Ecco perché abbiamo pensato a un prodotto come il TS-h1290FX: racchiuso in un formato tower con sistema di raffreddamento silenzioso, offre prestazioni eccezionali grazie a un processore di livello server, un’archiviazione SSD U.2 NVMe all-flash, e al sistema operativo di livello enterprise QuTS hero di Qnap”.



La silenziosità è garantita dal sistema di raffreddamento senza ventole della Cpu e dalla ventola di sistema da 90 mm. Il Nas può garantire connettività diretta su fino a un massimo di venti Pc o workstation, se utilizzato con schede di rete PCIe di Qnap. Questo modello è “completamente compatibile con le soluzioni software mainstream”, ha sottolineato il produttore, e impiega il sistema operativo QuTS hero (basato su Zfs) per offrire la massima flessibilità nella gestione delle operazioni di archiviazione, prestazioni ottimizzate ed elevata sicurezza per i dati.