Roberto Provenzano diventa country manager di BeDisruptive La società di servizi di sicurezza gestita ha promosso il manager nel ruolo di guida. In programma l’apertura di una sede a Milano. Pubblicato il 12 maggio 2023 da Redazione

Punta alla crescita BeDisruptive, società di servizi di cybersicurezza gestiti presente a Roma, Madrid, Panama City e prossimamente a Milano e Washington. L’azienda ha scelto Roberto Provenzano per il ruolo di country manager con questa nomina intende consolidare la propria strategia di crescita e ampliamento del mercato.



BeDisruptive si posiziona tra i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, gli Mssp, con un’offerta end-to-end basata su Security Operations Center (Soc) di proprietà distribuiti su diversi Paesi e continenti. L’azienda fa anche parte di una rete internazionale di SoC.



Laureato in Matematica all’Università La Sapienza di Roma, Provenzano ha iniziato la propria carriera in Arthur Andersen come senior manager, per poi approdare in Deloitte con il ruolo di director gestendo progetti di Digital Transformation e Process Excellence. La sua carriera è prosegue in Soft Strategy, di cui è stato partner fondatore e Ceo per oltre 15 anni. Lo scorso anno l’ingresso in BeDisruptive con il ruolo di senior advisor e, ora, la promozione a country manager.



“Sono alla guida di BeDisruptive”, ha dichiarato, “perché il settore cyber sarà uno dei principali settori in crescita, viste le esigenze del mercato italiano in termini economici e geopolitici che travalicano il sistema produttivo, impattando le fondamentali infrastrutture critiche italiane. Quello che abbiamo davanti è un percorso essenziale per il nostro Paese. In BeDisruptive conosciamo le necessità delle organizzazioni pubbliche e private, siamo consapevoli che l'Italia abbia l’esigenza di elevare la consapevolezza sulle tematiche cyber, quindi il nostro ruolo sarà cruciale in questo cambiamento culturale attraverso l’erogazione dei nostri servizi”.



Attualmente l’azienda sta investendo in aree tecnologiche di frontiera come le reti 5G e 6G, i servizi di sicurezza industriale delle aziende per OT e IoT, lo sviluppo di architetture SASE. Nel prossimo futuro sono già programmati l’ampliamento del team di esperti cyber e l’apertura di una nuova sede a Milano.