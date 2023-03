Salesforce cresce oltre le attese e annuncia un buy-back L’azienda di Marc Benioff ha chiuso l’anno fiscale con ricavi in crescita del 14% e ha tracciato previsioni incoraggianti per il trimestre in corso. Pubblicato il 03 marzo 2023 da Valentina Bernocco

Salesforce rassicura gli azionisti e i mercati: gli affari vanno bene, nonostante il momento difficile. Anche la società sinonimo di Crm, come molte sue colleghe del settore Ict, ha annunciato importanti licenziamenti, nel suo caso circa ottomila persone. E si è discusso, nei giorni scorsi, dell’opportunità di spendere 10 milioni di dollari all’anno per ingaggiare come consulente e testimonial l’attore Matthew McConaughey, secondo quanto riportato come indiscrezione dal Wall Street Journal.



I fondi d’investimento fanno pressione per ottenere dei cambiamenti, e fra questi Elliott Management Corp, che ha imposto la presenza di suoi rapresentanti nel board, chiedendo a Salesforce di recuperare marginalità, di focalizzarsi su “priorità di ritorno di capitale responsabili” e di nominare una commissione interna dedicata alla trasformazione del business.



Per ora Salesforce è riuscita a soffiare vie le polemiche con i numeri, soddisfacenti, dell’ultimo bilancio trimestrale e con l’annuncio di un piano di riacquisto delle proprie azioni. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale terminato il 31 gennaio l’azienda ha ottenuto 8,38 miliardi di dollari di ricavi, segnando una crescita annua del 14% (o del 17% a valuta costante).



Dalla vendita di abbonamenti e servizi di supporto deriva la quasi totalità del giro d’affari, 7,79 miliardi di dollari (+14% anno su anno), mentre i servizi professionali nel trimestre hanno fruttato 600 milioni di dollari (+19%). Il margine operativo è stato del 4,3% sulla base di criteri Gaap e del 29,2% su base non-Gaap.



Nell’intero anno fiscale Salesforce ha ottenuto 31,35 miliardi di dollari di ricavi, crescendo del 18% (o del 22% a valuta costante). La componente di abbonamenti e supporto è cresciuta del 18%, i servizi professionali hanno fatto un balzo del 27%. Il presidente e amministratore delegato, Marc Benioff, lo ha definito “uno dei risultati migliori tra tutte le società di software enteprise della nostra dimensione”.

Marc Benioff, presidente e Ceo di Salesforce

“Abbiamo chiuso l’anno fiscale 2023 con un flusso di cassa operativo di 7,1 miliardi di dollari”, ha proseguito Benioff, “in crescita del 19% anno su anno, il livello più alto di cash flow nella storia dell’azienda e uno tra i più elevati per qualsiasi società software enterprise della nostra dimensione”.



L’azienda ha anche annunciato un piano di buy-back del valore di 20 miliardi di dollari, che risponde a una delle richieste fatte dai fondi d’investimento azionisti. La notizia e i numeri della trimestrale, insieme alle previsioni per il primo trimestre del nuovo anno fiscale, hanno favorito la ripresa del titolo in Borsa. Per l’esercizio fiscale 2024 (iniziato a febbraio 2023) Salesforce si attende ricavi compresi tra 34,5 e 34,7 miliardi di dollari e una crescita del 10%, superiore alla stima del 9% tracciata dagli analisti.