Samsung ha raddoppiato gli utili operativi nel giro di un anno I ricavi trimestrali, invece, segnano una crescita di quasi il 19%. La domanda di semiconduttori resta sostenuta. Pubblicato il 28 aprile 2022 da Redazione

Samsung Electronics supera le attese, chiudendo il primo trimestre del 2022 con numeri che hanno sfondato le previsioni degli analisti e, soprattutto, con i numeri migliori degli ultimi quattro anni per quanto riguarda gli utili operativi. Merito della vendita di semiconduttori, soprattutto, campo in cui Samsung è recentemente tornato a essere il primo produttore a livello mondiale, considerando il giro d’affari, davanti a Intel. Nel trimestre la società sudcoreana ha ottenuto circa 14.100 miliardi di won di utili operativi (circa 11,1 miliardi di dollari), ben oltre i 13.200 miliardi di won pronosticati dagli analisti, e il dato segna un incremento di ben il 51% anno su anno.



Nel complesso i ricavi trimestrali hanno toccato quota 77.700 miliardi di won (circa 61,18 miliardi di dollari), segnando una crescita del 18,9% anno su anno. E il merito spetta ai già citati semiconduttori, e non solo. Il giro d’affari legato ai microprocessori è più che raddoppiato nel giro di un anno (dai 3.360 miliardi di won del primo trimestre 2021 agli 8.450 miliardi di won del primo trimestre 2022), ma anche le vendite di smartphone sono cresciute, pur corrispondendo a un calo del 3,8% nell’utile operativo.



"Anche se è probabile che le incertezze relative all'ambiente macroeconomico e alle questioni geopolitiche siano destinate a permanere, la società darà la priorità all'aumento della parte dei processi avanzati per la produzione di componenti", ha comunicato Samsung. A detta della società, la domanda di processori destinati ai server appare “relativamente solida” al momento, dato che le aziende utenti continuano a portare avanti investimenti tecnologici per l’ampliamento dei data center, e lo stesso stanno facendo i fornitori di servizi cloud. Inoltre nel secondo trimestre resta elevata la richiesta di Pc aziendali, mentre cala un po’ quella di dispositivi consumer.

“Le aziende stanno allargando le infrastrutture IT”, ha commentato Han Jin-man, vicepresidente esecutivo della divisione semiconduttori di Samsung, riporta Reuters, “e le cloud company stanno aumentando gli investimenti per esplorare nuove aree di crescita, come l’intelligenza artificiale e il machine learning. Tuttavia esistono ancora alcune difficoltà di fornitura di componenti, che potrebbero causare disagi. Monitoreremo da molto vicino le fluttuazioni della domanda e intendiamo garantire delle forniture che soddisfano questa domanda”.