Sap aiuta a migliorare operazioni e customer experience La nuova offerta software Sap Signavio può analizzare i dati sull’esperienza degli utenti e correlarli al funzionamento dei sistemi IT sottostanti. Pubblicato il 04 aprile 2022 da Redazione

La customer experience, l’esperienza dei clienti, ma anche quella di altri tipi di utenza, come dipendenti aziendali o fornitori: questo è il valore al centro di Sap Signavio, una nuova offerta di software di analytics targata Sap, che raccoglie l’eredità dell’azienda acquisita l’anno scorso. Signavio, specializzata in tecnologia di analisi dei processi aziendali, da allora non è più una società indipendente ma il suo nome, rimasto nell’ombra per oltre un anno di “lavori in corso”, ricompare ora come marchio di una linea d’offerta di Sap. Per mettere a punto le nuove soluzioni Sap si è avvalsa dei consigli di una rosa di circa 25 aziende clienti, che hanno partecipato (e recentemente completato) alle fasi di beta test.

Le nuove funzionalità, già disponibili per tutti i clienti tramite Sap Signavio Process Transformation Suite, promettono di aiutare a ottenere una visione d’insieme sui processi e sui dati prodotti dalle interazioni dei clienti (o altri tipi di utente) su una molteplicità di canali, dispositivi, sistemi operativi. Si colmano così le lacune lasciate scoperte dalle tradizionali soluzioni di Business Process Management.

I software Sap Signavio mettono in correlazione i dati sull’esperienza, provenienti dalle ricerche condotte su clienti, fornitori o dipendenti, con i sistemi IT sottostanti. Diventa possibile, così, capire dove intervenire per ottimizzare sia le operazioni sia la customer experience. “Senza il feedback dei clienti, non è possibile raccogliere e comprendere il valore dell’analisi e del miglioramento dei processi”, ha commentato Rashmeer Pahlad, business analyst di Ntt. “Il risultato del miglioramento dei processi è semplificare e migliorare il modo in cui noi come azienda operiamo e, come risultato, migliorare il modo in cui le operation forniscono qualità e valore ai clienti”.

(Immagine tratta dal sito di Sap)

“Il feedback costante dei clienti conferma le nostre convinzioni di quando siamo entrati a far parte di Sap poco più di un anno fa”, ha affermato Gero Decker, cofondatore di Signavio e ora co-general manager di Sap Signavio all’interno di Sap. “Il nostro portafoglio di business process transformation offre alle organizzazioni un nuovo modello basato sui dati per identificare i punti di contatto, su cui possono intervenire in caso di criticità, e creare soddisfazione per dipendenti, fornitori e clienti”.



“Con la disponibilità di un’offerta per l’analisi dei processi, stiamo compiendo il primo passo per dimostrare l’importante effetto di portare Signavio in Sap", ha affermato Rouven Morato, co-direttore generale di Sap Signavio. “Portare i dati dell’esperienza nell’equazione offre ai nostri clienti informazioni che prima mancavano su come le operations interne hanno un impatto sugli utenti finali. Il nuovo brand Sap Signavio rappresenta la nostra certezza che la business process transformation sia fondamentale per creare maggiore agilità, resilienza e reattività, sempre più richieste nel mondo di oggi”.