Sap conferma Pietro Iurato a capo delle risorse umane Dal precedente ruolo di direttore delle HD per la regione Semea, il manager diventa HRD Lead Emea. Pubblicato il 17 ottobre 2022 da Redazione

Nuova nomina nel campo delle risorse umane di Sap. Quella di Pietro Iurato è in realtà una conferma, con un passaggio di ruolo che lo fa restare però il manager nel medesimo campo di specializzazione: già direttore delle HD per la regione Semea (South Europe, Middle East, Africa), ora è stato nominato HRD Lead Emea, cioè direttore Human Resources and Development per la regione che include Europa, Medio Oriente e Africa. Nel nuovo ruolo Iurato avrà la responsabilità di “favorire il coinvolgimento dei dipendenti integrando i servizi HR globali di Sap nelle soluzioni locali” e rappresentando la società software come azienda “top employer”.

“La nostra nuova missione come HRD è chiara: lanciare l’esperienza dei dipendenti nel futuro e creare momenti wow che creino senso di appartenenza e coinvolgimento”, ha detto Iurato. “Nell’economia dell’esperienza in cui viviamo i direttori delle risorse umane hanno un ruolo cruciale nel dar forma all’esperienza delle persone affinché possano liberare il proprio potenziale”.

“Abbiamo la responsabilità di far sì che tutti i dipendenti possano vivere esperienze uniche, sentirsi valorizzati, essere protagonisti del successo dell’organizzazione, e avere accesso a adeguate opportunità di formazione e crescita. Al tempo stesso dobbiamo ascoltare in modo attivo i desideri delle persone, le loro richieste e talvolta anche le critiche per camminare insieme verso l’obiettivo comune", ha concluso.

Laureato in Scienze Politiche, con specializzazione in Lavoro e Organizzazione, presso l’Università Statale di Milano, Iurato ha anche conseguito un Master in Risorse Umane presso l’Istituto Vigorelli di Milano. Dopo un’esperienza di lavoro in Fastweb, nel 2007 è entrato in Sap come HR Business Partner. Ha poi ricoperto l’incarico di direttore delle risorse umane per la filiale nostrana e per il Sud Europa, e poi dal 2019 il medesimo ruolo per l’intera regione Semea.