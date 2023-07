Sara Anselmi guida la divisione Global Partner Solutions di Microsoft Dal 2021 era alla guida della divisione Enterprise della filiale italiana. Ora lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato, Vincenzo Esposito. Pubblicato il 20 luglio 2023 da Redazione

Cambio di poltrona in Microsoft Italia: Sara Anselmi è stata nominata a capo della divisione Global Partner Solutions. Prende il posto di Fabio Santini, che dopo 21 anni in azienda (gli ultimi quattro trascorsi, appunto, nel ruolo di direttore della Fabio Santini) ha lasciato Microsoft per diventare amministratore delegato di Hevolus, società italiana che si occupa di realtà virtuale e aumentata.

Anselmi lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito, e inoltre con questa nomina entra anche a far parte del leadership team della filiale italiana. A lei la responsabilità di guidare una divisione che è punto di riferimento per circa 14mila aziende partner di Microsoft nel nostro Paese.



"Sono davvero entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e di entrare a far parte del Leadership Team italiano”, ha dichiarato Anselmi. “Metterò tutta la mia passione, la mia energia e le mie competenze in questa nuova avventura, per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese attraverso il lavoro sinergico con i nostri partner sul territorio, un ruolo quanto mai strategico e fondamentale per promuovere i benefici delle nuove tecnologie e le opportunità del digitale, a partire dal cloud e dall’AI generativa”.



Laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni, la manager ha iniziato la propria carriera in Siemens Mobile Communication. Diciotto anni fa l’ingresso in Microsoft, e precisamente nel team Consulting Services. In seguito Anselmi si è occupata di Microsoft 365 e delle soluzioni per la produttività ed è entrata a far parte della divisione Enterprise, dove ha curato i processi di trasformazione digitale di grandi aziende del settore finanziario Nel 2021 è passata alla guida del divisione Retail, dove ha potuto seguire clienti come Zegna, Campari Group, e Gruppo Prada.