SgBox crea un team interno per i servizi di sicurezza gestiti La nuova divisione aziendale, chiamata CyberTrust365, propone servizi di Soc, Siem, gestione dei log, rilevamento e risposta alle minacce. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Redazione

I vendor di tecnologie e il canale Ict continuano a spingere sui servizi di sicurezza gestiti. E d’altro canto tra le aziende continua a crescere la richiesta di Mssp (Managed Security Service Provider) che possano farsi carico al posto loro di attività come il monitoraggio delle infrastrutture IT, la scoperta e la risposta alle minacce, la gestione dei log e del Siem (Security Information and Event Management). Sta seguendo questa strada SgBox, scegliendo di affiancare alla propria piattaforma tecnologica specializzata in Siem e Soar (Security Orchestration, Automation and Response) anche i corrispettivi servizi di sicurezza gestiti.

La società ha aperto una nuova divisione interna chiamata CyberTrust365, che proporrà monitoraggio continuativo (24/7) delle infrastrutture dei clienti, con identificazione proattiva delle minacce, risposta rapida e mitigazione. Più precisamente, l’offerta comprenderà Security Operations Center (Soc) as-a-service, Managed Siem, Log Management, Siem as-a-service e Managed Detection & Response.



L’approccio adottato sarà “modulare” (come d’altra parte già è la piattaforma SgBox) e centrato sul cliente. La nuova offerta di Managed Security Service Provider si rivolge ad aziende di ogni genere, ma in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. I servizi saranno tutti erogati direttamente da SgBox e proposti al mercato “attraverso una fitta rete di partner”, ha fatto sapere l’azienda.



Per l’erogazione dei servizi verranno utilizzate le piattaforme Siem e Soar di SgBox ma anche soluzioni terze (di “partner leader di mercato”) per il Managed Detection & Response e la threat intelligence.



“Siamo entusiasti di lanciare CyberTrust365 e di consolidare così la nostra presenza nel segmento dei servizi gestiti”, ha commentato Massimo Turchetto, Ceo e fondatore di SgBox. “Riteniamo che sia il modello giusto per innalzare, in modo progressivo, personalizzato e sostenibile, la postura di sicurezza dei nostri clienti. Abbiamo ascoltato attentamente le singole esigenze e abbiamo riscontrato quanto le aziende siano consapevoli dei rischi che corre il loro business, ma spesso non hanno gli strumenti, le competenze o i budget per affrontarli. Da oggi, diamo loro un’arma in più”.