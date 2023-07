Siroui Mushegian è la nuova Cio di Barracuda Networks La società di cybersicurezza ha scelto come chief information officer una professionista con più di vent’anni di esperienza in ruoli di leadership IT. Pubblicato il 12 luglio 2023 da Redazione

Barracuda Networks ufficializza la nomina di Siroui Mushegian nel ruolo di chief information officer. Entrata in azienda lo scorso maggio, Mushegian è una professionita con oltre vent’anni di esperienza in ruoli di leadership IT, non soltanto nel settore informatico. Il suo ultimo precedente incarico, durato tre anni, è stato quello di vicepresidente dell’IT di BlackLine, società che propone soluzioni cloud per l’automazione dei processi della finanza.



Prima ancora, Mushegian ha ricoperto ruoli di analogo livello per la società media televisiva Wnet, per Nba (National Basketball Association), per Ralph Lauren e per Time. Nel corso della propria carriera ha saputo “creare ambienti operativi solidi ed efficaci, in grado di generare risultati di business misurabili”, fa sapere l’ufficio stampa di Barracuda.

“Sono entusiasta di iniziare questa avventura in Barracuda e impaziente di collaborare con il team per rafforzare sistemi e infrastrutture”, ha commentato la nuova Cio. “La cybersicurezza è critica nello scenario digitale attuale e non vedo l’ora di dare il mio contributo in Barracuda, con le mie competenze e la mia visione strategica”.



“Mentre Barracuda continua a esplorare un panorama di cyber minacce in costante evoluzione, il pensiero strategico di Siroui Mushegian e la sua ricerca dell’eccellenza giocheranno un ruolo cruciale”, ha dichiarato il Ceo della società, Hatem Naguib. “Grazie alle sue competenze, puntiamo a sviluppare e a implementare nuove misure all’avanguardia per mettere in sicurezza il nostro business e, di conseguenza, quello dei nostri clienti”.