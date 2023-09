Software per commercialisti, Wolters Kluwer presenta Genya Studio La nuova soluzione in cloud permette di gestire tutte le attività degli studi dei commercialisti, nonché il monitoraggio dei costi. Pubblicato il 28 settembre 2023 da Redazione

Gestire la propria attività dalla “A” alla “Z”, digitalizzando il più possibile i processi: è quanto promette di aiutare a fare Genya Studio, la nuova soluzione software in cloud di Wolters Kluwer rivolta agli studi dei commercialisti. Parte dell’offerta Genya, questa nuova proposta è stata sviluppata per automatizzare e digitalizzare l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello studio, nonché per aiutare a tenere sotto controllo i costi.

La nuova soluzione è stata ingegnerizzata nell’alveo del progetto Genya, piattaforma multi tenant appositamente disegnata per il cloud, con architettura modulare, che permette ai commercialisti di gestire le proprie attività anche interagendo con soggetti esterni come clienti, banche e Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, Genya Studio permette di automatizzare e digitalizzare processi come l’acquisizione dei dati anagrafici dei nuovi clienti, l’inserimento dei mandati, la pianificazione della fatturazione, il controllo del superamento del forfait, la gestione di attività extra e il controllo della marginalità dei servizi (e anche per singolo servizio). Wolters Kluwer ha anche riprogettato l’interfaccia del software per agevolare il tracciamento delle attività e l’immediato controllo dei parametri fondamentali e degli indicatori di performance.

“Genya Studio è un vero e proprio gestionale dello studio moderno”, ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Mantenere il monitoraggio continuo sulle attività dello studio per conservarne la redditività è fondamentale in questo momento di grande evoluzione digitale dell’intera professione. Il professionista diventa sempre più consulente grazie alle tecnologie digitali e la gestione dello studio e delle sue attività diventa centrale per consentirgli lo sgravio dalla gestione tradizionale. Anche con Genya Studio restiamo fedeli ai principi ispiratori delle nostre innovazioni: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore”.