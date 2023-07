Stefano Banzola guida il team di vendite di Axis Communications L’azienda specializzata in tecnologie video di rete ha nominato Stefano Banzola come sales manager Italy. Pubblicato il 12 luglio 2023 da Redazione

Nuova nomina in Axis Communications. Stefano Banzola, dopo dieci anni di lavoro nell’azienda specializzata in tecnologie video e audio di rete (videosorveglianza e analisi dei video, controllo degli accessi, intercom e impianti audio) è stato nominato nel ruolo di sales manager Italy. Banzola vanta un’esperienza ventennale nell’ambito della sicurezza e della videosorveglianza e all’interno di Axis ha già ricoperto gli incarichi di strategic account manager e di key account end-customer.

Ora, in qualità di sales manager, avrà il compito di “guidare il team di vendita italiano, sviluppando strategie commerciali efficaci ed intensificando la rete di relazioni con i clienti, distributori e system integrator, con l’obiettivo di favorire una crescita continua a lungo termine”, ha fatto sapere l’azienda. Inoltre, grazie all’esperienza nel settore della videosorveglianza e all’approfondita conoscenza del mercato giocheranno, il manager aiuterà l’azienda a espandere i propri contatti commerciali.

“Stefano è parte di Axis da diversi anni ed è la persona giusta per continuare su questa strada. Le sue competenze e la sua esperienza favoriranno l’eccellenza operativa e la creazione di un network di relazioni sempre più consolidato, indispensabile per una crescita duratura”, ha dichiarato Matteo Scomegna, Regional Director Southern Europe di Axis.



“Mi impegno a perseguire obiettivi stimolanti e a partecipare all'espansione del brand nel settore della security e oltre”, ha promesso Banzola. “Sempre più numerosi sono gli ambiti in cui le nostre tecnologie trovano applicazione. Ad esempio, nella progettazione di smart city e infrastrutture critiche, nell'efficientamento energetico per promuovere aziende più sostenibili, nel miglioramento dei processi come la supply chain e nell'aumento dell'attenzione per la safety”. Fondata nel 1984 in Svezia, a Lund, attualmente Axis Communications conta 3.800 dipendenti ed è presente in una cinquantina di Paesi.