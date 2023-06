TeamSystem punta sulla sostenibilità e acquisisce Greenext Nuova acquisizione per la software house italiana. Greenext Technologies progetta e implementa soluzioni per la gestione virtuosa e digitale dei rifiuti. Pubblicato il 19 giugno 2023 da Redazione

Le tecnologie di Waste Management System sono una componente importante del green tech, cioè del mondo delle soluzioni digitali tese a ridurre l’impatto ambientale (sia quello dell’Ict sia quello più generale delle aziende che le utilizzano) e a favorire l’economia circolare e la transizione ecologica. Permettono, inoltre, di rispettare requisiti di legge sullo smaltimento dei rifiuti. Su quest’ambito ha scelto di puntare TeamSystem: l’azienda informatica italiana ha acquisito il 95,51% del capitale sociale di Greenext Technologies, società che progetta e implementa soluzioni per la gestione virtuosa e digitale dei rifiuti.

Creata a fine 2021 all’interno di Gruppo Viasat, Greenext è una S.p.a. che mette insieme le esperienze e il sapere accumulato da Datamove e Anthea (entrambe aziende rilevate dal gruppo). La sua piattaforma di Waste Management System è rivolta a gestori del servizio ambientale pubblici e privati, enti, aziende di produzione rifiuti, trasporto, intermediari e impianti di trasformazione e smaltimento.

La piattaforma permette di velocizzare, ottimizzare e digitalizzare la filiera della gestione dei rifiuti, attraverso l’integrazione di varie fonti di dati e processi, tra cui Erp e sistemi Internet of Things. Il sistema aiuta a ridurre al minimo i rifiuti non smaltibili e a rispettare gli adempimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Greenext vanta oltre 400 clienti fidelizzati, tra utilities pubbliche e private e piccole e medie imprese con particolari necessità per la gestione dei rifiuti speciali. L’azienda ha chiuso il 2022 con un fatturato di 6.1 milioni di euro e un Ebitda di 2,2 milioni di euro.

“Questa acquisizione”, ha dichiarato il Ceo di TeamSystem, Federico Leproux, “ci permette di entrare in un mercato ad alto potenziale come quello del Waste Management System che riteniamo possa crescere a tassi considerevoli nei prossimi anni, vista la necessità di accelerare i processi per la transizione ecologica. Grazie a Greenext, infatti, ci posizioneremo come partner perfetto per tutte quelle utilities o Pmi che vorranno gestire i servizi ambientali in modo efficiente e virtuoso grazie al digitale”.