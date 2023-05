Trend Micro rafforza il team vendite con Stefano Mesiti Il nuovo head of enterprise è esperto di vendite sui large account. Nel suo curriculum Kaspersky, Symantec e Commvault. Pubblicato il 02 maggio 2023 da Redazione

Trend Micro prosegue con le nomine in Italia, dopo quella recente del country manager Alessandro Fontana. L’azienda di cybersicurezza ha scelto Stefano Mesiti per il ruolo di head of enterprise, sottolineando che questa è un’ulteriore mossa nella propria strategia di di valorizzazione dei talenti e di ampliamento del team manageriale con figure altamente specializzate. Mesiti entra a far parte del team degli Enterprise e dei Regional Account Manager, composto da sei figure specializzate nelle vendite, che lavoreranno con l’obiettivo di aumentare la presenza di Trend Micro in Italia.

La nomina di Mesiti coincide con il suo ingresso in azienda. Il manager vanta un’esperienza più che ventennale nel campo dell’informatica e in particolare della cybersicurezza. Dopo un esordio professionale in Banca Mediolanum, ha lavorato inizialmente come IT manager (in Opis Srl) e sistemista di rete (in S.S.I.), per poi spostarsi su ruoli commerciali. Tra il 2012 e il 2014 è stato enterprise account manager di Kaspersky e successivamente ha ricoperto incarichi in ambito vendite in Symantec e Commvault. In quest’ultima, in particolare, per quattro anni si è occupato dei grandi clienti in qualità di large national account manager.

“Trend Micro”, ha dichiarato Mesiti, “è un’azienda in evoluzione e con grandi obiettivi di crescita, forte di un’offerta tecnologica moderna, avanzata e in continuo aggiornamento che permette a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, di rimanere al passo con i tempi e mettere al sicuro il mondo digitale. La cultura di Trend Micro e i suoi valori mi hanno colpito in maniera positiva e sono onorato di fare parte di questa squadra”.

“Stefano è un professionista riconosciuto dal mercato per la sua esperienza commerciale e per la sua leadership”, ha commentato il country manager, Alessandro Fontana. “Il mio obiettivo è quello di creare una squadra di professionisti con una forte passione e motivazione, che sappiano coniugare eccellenza ed empatia. Stefano ci aiuterà a consolidare il percorso intrapreso finora e a continuare la nostra strategia di crescita. Sono contento di averlo a bordo”.