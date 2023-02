Gastone Nencini lascia Trend Micro, promosso Alessandro Fontana Dopo otto anni di continuità, Trend Micro ha un nuovo country manager per l’Italia. Fontana proviene dal ruolo di head of sales. Pubblicato il 01 febbraio 2023 da Redazione

Dopo otto anni alla guida di Trend Micro Italia, Gastone Nencini abbandona il ruolo di country manager per dedicarsi a nuove scommesse professionali. Al suo posto l’azienda ha scelto di promuovere Alessandro Fontana, manager che vanta una solida carriera nel settore della cybersicurezza.

Entrato in Trend Micro nel 2017 come system integrator alliance manager, dopo due anni nel ruolo Fontana è passato all’incarico di head of sales, guidando il team di sales account “con performance eccellenti in termini di crescita e posizionamento aziendale”, fa sapere l’ufficio stampa.

Dopo aver lavorato come amministratore di sistemi e come giornalista tecnico, Fontana dal 2003 e per quasi dieci anni ha fatto parte di Unisys, occupandosi di tecnologie di rete. Inoltre, tra la fine del 2007 e il 2012, è stato consulente per la sicurezza di rete di Poste Italiane. Ha poi lavorato in aziende del settore cybersicurezza, ovvero Check Point Software e Fortinet.

“Sono orgoglioso e onorato per questa nomina”, ha commentato Fontana, “che considero non certo un punto di arrivo, bensì un nuovo inizio per contribuire al successo della mia squadra e dell’ecosistema di stakeholder con i quali ci confrontiamo ogni giorno. Raccolgo il testimone da Gastone Nencini con l’obiettivo di portare la struttura a ulteriori livelli di eccellenza, potendo contare su un team di professionisti dotati di elevata competenza e forte dinamismo, orientati a quei valori etici che da sempre ci contraddistinguono: insieme consolideremo la nostra leadership sul mercato”.

Gastone Nencini è stato per più di vent’anni un punto di riferimento per la filiale italiana di Trend Micro. Entrato in azienda nel 2001 con il ruolo di technical manager, nel tempo ha maturato competenze nel settore della cybersicurezza e ha sviluppato capacità manageriali che gli hanno permesso di ottenere incarichi internazionali e poi, nel 2014, di diventare country manager.

“Dopo 21 anni in Trend Micro, gli ultimi otto in veste di country manager, è giunto il momento di intraprendere nuove esperienze professionali e cogliere altre sfide”, ha dichiarato Nencini. “Questa azienda è stata la mia famiglia, la fonte costante di ispirazione, la dimensione in cui ho avuto la possibilità di sviluppare, a beneficio dei clienti, servizi all’avanguardia che si sono presto diffusi nel settore. Il nostro approccio di lungo termine e la capacità di cogliere le evoluzioni con flessibilità e reattività, hanno prodotto risultati ragguardevoli. Oggi è giunto il momento di cogliere altre sfide. Porto con me l’entusiasmo che mi ha accompagnato in tutti questi anni, a fianco di un gruppo straordinario”.