Un nuovo Ceo promette di far crescere gli antivirus di McAfee Greg Johnson subentra a Peter Leav in qualità di presidente e amministratore delegato di McAfee. Il marchio continua a identificare gli antivirus e gli altri prodotti consumer. Pubblicato il 25 maggio 2022 da Redazione

McAfee ha un nuovo Ceo: al posto di Peter Leav è stato nominato Greg Johnson, manager con alle spalle un decennio di carriera all’interno di Intuit e attualmente anche membro del consiglio di amministrazione di Qualcomm. A lui il compito di guidare quel che resta di McAfee dopo l’iter societario degli ultimi anni. Recentemente le attività di extended detection and response (Xdr) della vecchia McAfee, unite a quelle di FireEye, si sono fuse in una nuova società chiamata Trellix, mentre la divisione Enterprise è stata acquisita da un fondo di private equity (Symphony Technology Group) e ribattezzata Skyhigh Security.

Le restanti attività di McAfee, relative ad antivirus, servizi Vpn e applicazioni mobili per il mercato consumer, hanno continuato a essere guidate da Peter Leav, che era stato nominato presidente e Ceo a febbraio del 2020. Sotto la sua leadership, lo scorso novembre l’azienda era stata venduta al fondo di private equity Advent International per 14 miliardi di dollari.



Greg Johnson subentra a Peter Leav sia nel ruolo di Ceo sia in quello di presidente. “Il marchio McAfee detiene un’invidiabile reputazione di affidabilità, qualità e innovazione”, ha dichiarato Johnson, “e sono entusiasta di guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita. I considerevoli traguardi dell’azienda parlano da soli e sono il frutto del duro lavoro e dell’impegno dei dipendenti di McAfee”.



Johnson ha cominciato la propria carriera alla fine degli anni Novanta, lavorando per SC Johnson Wax (prodotti chimici), Kodak, Gillette, Best Buy e Advance Auto Parts, prima di entrare in Intuit. Qui è rimasto per quasi dieci anni, ricoprendo inizialmente il ruolo di vicepresidente senior del marketing e poi quello di direttore generale.