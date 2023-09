Una SD-Wan gestita per ridurre i costi e raddoppiare la capacità Il Gruppo Hmy si è affidato a Gtt per realizzare una soluzione SD-Wan gestita, a collegamento di 15 sedi nel mondo. Pubblicato il 12 settembre 2023 da Redazione

Serve una connettività veloce, affidabile ed estesa geograficamente per chi, come il Gruppo Hmy, si occupa di progettare e modernizzare i punti vendita dei propri clienti in tutto il mondo. Azienda fondata in Francia nel 1960, negli anni è diventata una multinazionale (presente in Europa, Nordamerica, Sudamerica e Asia) che offre servizi di allestimento, progettazione e ammodernamento dei punti vendita per clienti dei più disparati settori, dalle boutique di abbigliamento e design ai negozi di articoli di cosmesi, dalle concessionarie di auto ai supermercati, dalle banche ai grandi magazzini e alle catene di bricolage.



Fino a ieri Hmy utilizzava nelle sue diverse sedi una tecnologia di rete legacy basata su protocollo Mpls (Multiprotocol Label Switching) e questo per le applicazioni dell’azienda comportava alcune limitazioni di velocità, affidabilità e capacità. Hmy ha quindi scelto di passare a una soluzione SD-Wan (Software-Defined Wan) gestita: quella di Gtt Communications.



Il passaggio non ha comportato alcuna interruzione di attività e ha permesso a Hmy di ottenere immediatamente una rete più veloce e affidabile rispetto alla precedente tecnologia in uso. Nel corso della migrazione Gtt ha supportato il cliente con servizi di professionali, SIP trunking, wireless a banda larga e firewall centralizzati.



La soluzione si basa sulla dorsale IP globale Tier 1 di Gtt (estesa su sei continenti e 140 Paesi) e collega in tempo reale 15 sedi del Gruppo Hmy ubicate in Francia, Italia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Regno Unito, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Stati Uniti e Cina. Ciascuna sede beneficia di una connessione sicura al cloud di Microsoft Azure.



La SD-Wan ha permesso di raddoppiare la capacità di rete in ogni location e di ridurre mediamente del 22% i costi di gestione per ciascun sito. Altro vantaggio sono le funzioni di instradamento centrale del traffico, che consentono di assegnare priorità alle applicazioni aziendali e, complessivamente, di rendere più efficienti le operazioni. Il routing e il bilanciamento del carico assicurano elevate prestazioni e un failover di rete automatico. Inoltre ora l’azienda può aggiungere facilmente alla propria rete nuovi siti in località geografiche “difficili”, dove le opzioni di connettività non sono consolidate: ciascun accesso locale può essere facilmente trasformato in una configurazione resiliente.



“La SD-Wan globale gestita Tier 1 di Gtt favorisce la crescita della nostra azienda permettendoci di raggiungere questo obiettivo fondamentale”, ha commentato Teresa Tomás, chief information officer del Gruppo Hmy. “Come i nostri clienti nel settore retail, anche noi operiamo in diversi continenti e abbiamo bisogno di muoverci rapidamente quando aggiungiamo un nuovo sito alla nostra rete. La soluzione SD-Wan gestita di Gtt rende la nostra azienda più agile e ci consente di intraprendere nuove attività in differenti sedi in modo molto più efficiente”.

Una fabbrica e centro di eccellenza di Gruppo Hmy



"La partnership con il Gruppo Hmy”, ha commentato Tom Homer, presidente Europe Division di Gtt, “è stata fondamentale per lo sviluppo di una rete sicura e affidabile, che ha aiutato l'azienda a espandersi nel mondo in rapida evoluzione della produzione per il retail e, allo stesso tempo, ha permesso ai differenti team in tutto il mondo di lavorare in modo efficiente". Gruppo Hmy si avvale anche di EtherVision, un portale web-based che Gtt rivolge ai team IT delle aziende clienti. Il portale dà visibilità sull'intera rete globale, permettendo di impostare policy e di monitorare l'uso e le prestazioni di dispositivi e applicazioni.