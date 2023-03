Visori di realtà mista di Apple in arrivo (forse) a giugno Secondo Bloomberg saranno presentati alla prossima Worldwide Developers Conference e si chiameranno Reality One o Reality Pro. Pubblicato il 30 marzo 2023 da Redazione

I visori di realtà mista di Apple, chiacchierati da anni, stanno finalmente per arrivare: si chiameranno forse Reality One o Reality Pro (non quindi Apple Glass o iGlass, come la stampa di settore li aveva immaginati) e saranno presentati nella prossima Worldwide Developers Conference (Wwdc) dell’azienda di Cupertino, in programma dal 5 al 9 giugno. Non è ancora una notizia ufficiale, ma solo un’indiscrezione riferita da Bloomberg, che sposta in avanti di qualche mese un precedente pronostico secondo cui sarebbero arrivati all’inizio dell’anno.

Nel corso della Wwdc l’azienda presenterà anche il sistema operativo xrOS, dedicato ai visori, e illustrerà agli sviluppatori come poter creare applicazioni per questo dispositivo. Tipicamente la conferenza è anche occasione per illustrare gli aggiornamenti dei sistemi operativi iOS, macOS e watchOS.

Le dichiarazioni di Susan Prescott, vice president of developer relations di Apple, lasciano presagire che l’indiscrezione sui visori sia fondata: “La Wwdc23 sarà il nostro più grande ed entusiasmante annuncio di sempre”, ha detto la manager, “e non vediamo l’ora di trovare molti di voi, online e di persone, in questo evento speciale”.

Oltre alle immagini di alcuni componenti dei visori, recentemente circolate tramite Twitter dal profilo del noto leaker Sonny Dickson, di questo misterioso oggetto si sa che costerà non poco (intorno ai 3.000 dollari, secondo indiscrezioni) e che è il frutto di circa sette anni di ricerca e sviluppo in quel di Cupertino. Un tempo lungo, molto più lungo di quello impiegato dall’azienda per realizzare il suo primo iPhone, dovuto sia agli scogli tecnici (combinare leggerezza ed estetica con processori potenti e batterie abbastanza capaci) sia, forse, a una certa cautela, considerata l’attuale immaturità del metaverso e i passi falsi dei (recentemente pensionati) Google Glass.

Altre indiscrezioni hanno descritto i visori di Apple come oggetti simili a normali occhiali da vista, che impiegano display Led e sette fotocamere esterne per creare esperienze di realtà mista, passando dalla modalità virtuale immersiva alla modalità aumentata.