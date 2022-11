Vodafone proporrà il cloud di Microsoft alle aziende italiane È il primo operatore di telecomunicazione ad aderire all’iniziativa Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance, lanciata da Microsoft nel nostro Paese. Pubblicato il 18 novembre 2022 da Redazione

Portare il digitale e in particolare il cloud alle piccole e medie imprese italiane, avvalendosi di alleati sul territorio, è la missione tracciata da Microsoft con l’iniziativa Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance. Lanciata nel corso dell’estate, ora per la prima volta ha ottenuto l’adesione di un operatore di telecomunicazioni, cioè Vodafone. La divisione Vodafone Business entra a far parte del progetto, che già vede coinvolti Accenture, Avanade, Capgemini, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group.

Queste aziende, insieme a Microsoft, investiranno in attività di formazione, marketing e sviluppo tese a favorire la migrazione e l’adozione di servizi basati su Azure e Microsoft 365. Dal punto di vista infrastrutturale, il punto d’appoggio sarà la nuova e prima regione Data Center di Microsoft in Italia, di prossimo debutto.

Vodafone Business, in particolare, affiancherà Microsoft nella creazione e nella vendita di “soluzioni digitali verticali efficaci, sicure e flessibili” basate sul cloud di Azure e sulla rete dell’operatore. Si tratterà di soluzioni incentrate su tecnologie come 5G, edge computing e Internet of Things (IoT) e indirizzate a diversi settori, fra cui manifatturiero, retail, moda e alberghiero. Saranno proposte congiuntamente, inoltre, soluzioni per la cybersicurezza e per la telefonia tramite Microsoft Teams. Vodafone Business si rivolgerà alle aziende attraverso i propri consulenti esperti di digitalizzazione e di soluzioni Microsoft.

“L’economia digitale sarà il fattore critico per la ripresa dell’Italia”, ha dichiarato Aldo Bisio, Ceo di Vodafone Italia. “Solo con la digitalizzazione possiamo creare quel salto di produttività capace di rendere competitive le nostre imprese. Con Vodafone Business siamo al fianco delle imprese in questo percorso di trasformazione, anche grazie ad un ecosistema di partnership nazionali e internazionali. La partnership con Microsoft rafforza ulteriormente la nostra capacità di abilitare nuovi modelli operativi e di business, attraverso soluzioni integrate che sfruttano le tecnologie di ultima generazione, 5G, Edge computing e IoT, e grazie alla creazione di competenze trasversali a supporto della digitalizzazione”.

“Siamo felici di rafforzare la collaborazione con Vodafone nel nostro Paese, sulle solide basi delle iniziative che abbiamo lanciato negli scorsi anni per supportare la digitalizzazione di imprese pubbliche e private”, ha commentato Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Oggi, di fronte a sfide globali complesse, il digitale rappresenta al contempo un fattore di efficienza e di sviluppo sostenibile per le organizzazioni: unendo i servizi Cloud di Microsoft, anche in vista della prossima Region Data Center Italiana, con i servizi di connettività avanzata, IoT, 5G, Edge di Vodafone e le competenze di esperti possiamo dare un nuovo impulso all’accelerazione dell’innovazione in Italia”.