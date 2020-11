Amazon a fianco del governo Usa contro la contraffazione Il colosso dell’e-commerce ha avviato un’operazione congiunta con il National Intellectual Property Rights Coordination Center, che vede una partnership anche con Dhl e il Customs and Border Protection. Lo scopo è quello di bloccare l’ingresso negli Stati Uniti di merci contraffatte. Pubblicato il 26 novembre 2020 da Redazione

Amazon ha annunciato un'operazione congiunta con l’ente governativo americano National Intellectual Property Rights Coordination Center (Ipr Center), incentrata sul blocco dell'ingresso negli Stati Uniti di merci contraffatte. La partnership potrà contare sulla raccolta e analisi delle informazioni fornite dalla Counterfeit Crimes Unit, istituita da Amazon lo scorso giugno, dalla società di logistica Dhl e dalla US Customs and Border Protection (Cbp) per fermare in modo proattivo la vendita di prodotti contraffatti.

Vista l’enorme quantità di prodotti venduta sul marketplace di Amazon, Ipr Center e il colosso dell’e-commerce hanno già collaborato in precedenza, anche per combattere le frodi legate alla pandemia da Covid-19. Operation Fulfilled Action, così si chiama l’operazione, segna una partnership più a lungo termine.

Per quanto riguarda i prodotti contraffatti “Amazon conduce indagini e sospende la vendita se sospettiamo che un prodotto possa essere contraffatto, garantendo che i nostri clienti siano protetti”, spiega Dharmesh Mehta,vicepresidente, Customer Trust and Partner Support di Amazon. "Ma sappiamo anche che i contraffattori non tentano di offrire le loro merci in un solo store, ma le propongono in più posti. Ora, combinando l'intelligence di Amazon, dell'Ipr Center e di altre agenzie, siamo in grado di fermare l’ingresso delle merci contraffatte, indipendentemente da dove i malintenzionati intendessero venderle. Apprezziamo la partnership con l’Ipr Center e altre agenzie per proteggere i consumatori americani e perseguire i malintenzionati".

L’azione “aggressiva” di Amazon è iniziata con il lancio della Counterfeit Crimes Unit (unità contro i crimini per contraffazione), un elemento importante che permette all’azienda di indagare in modo proattivo sui venditori che offrono merci contraffatte, piuttosto che rimuoverle dopo il fatto. Questo mese l’unità ha già intrapreso un'azione legale contro alcuni venditori per avere offerto prodotti contraffatti sia sul Marketplace Amazon che su Instagram.