Con Bionic, CrowdStrike unifica la protezione del cloud Con l’acquisizione dell’azienda di Application Security Posture Management, Crowdstrike potrà offrire una visibilità e una gestione del rischio estesa “dal codice al runtime”. Pubblicato il 20 settembre 2023 da Redazione

CrowdStrike sarà la prima società di sicurezza informatica a offrire una “cybersecurity cloud completa, dal codice al runtime”. Con questa sottolineatura l’azienda annuncia l’accordo di acquisizione raggiunto con Bionic, società pioniera nel campo della gestione della “postura” di sicurezza in relazione alle applicazioni. Bionic opera nel campo dell’Aspm, l’Application Security Posture Management, creando delle vere e proprie mappe dei flussi di dati e delle applicazioni in uso. In seguito all’acquisizione la sua tecnologia sarà veicolata da Crowdstrike sia come offerta indipendente sia come soluzione integrata in Falcon Cloud Security.



Con l’ingresso di Bionic, Crowdstrike potrà offrire “visibilità sui rischi e protezione complete in tutte le risorse cloud, dall’infrastruttura alle applicazioni e ai servizi in esse eseguiti”, sottolinea l’ufficio stampa dell’azienda. Stando ai dati del più recente “Global Threat Report” di Crowdstrike, nel giro di un anno gli attacchi che sfruttano vulnerabilità del cloud sono cresciuti del 95%. D’altra parte, nell’ambito del DevOps, la richiesta di rapidità e sviluppo continuo rende più difficile la gestione dei rischi.



Tra le nuove funzionalità che saranno aggiunte alla piattaforma di Crowdstrike in seguito all’acquisizione, le principali riguardano la visibilità in tempo reale sulle applicazioni (mappatura dei servizi applicativi, database, microservizi, API e flussi di dati tra risorse cloud e on-premise), l’analisi delle vulnerabilità con conseguente prioritizzazione e la scansione delle infrastrutture serverless (come Azure Functions e Aws Lambda).

(Immagine tratta dal sito di Bionic)

“Il cloud è il nuovo campo di battaglia della cybersicurezza”, ha dichiarato George Kurtz, cofondatore e Ceo di CrowdStrike, “ma finora il mercato ha risposto con strumenti puntuali e frammentati o con piattaforme con molteplici console e agenti. Offriremo quello di cui i clienti hanno bisogno: una protezione moderna che affronta i rischi di sicurezza del cloud in modo completo, con un’unica piattaforma”.



L’azienda non ha comunicato la cifra pattuita con Bionic nell’accordo di acquisizione. Insieme a questo annuncio CrowdStrike ha comunicato alcuni aggiornamenti nelle proprie soluzioni per la protezione dei dati, la gestione dell’esposizione al rischio e l’automazione IT. Al debutto anche un nuovo programma di accelerazione e un marketplace per i partner di canale.

(In apertura, immagine di rawpixel.com su Freepik)