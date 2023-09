Crowdstrike supporta i partner con formazione, incentivi e marketplace Debutta l’Accelerate Partner Program, con video, strumenti per la vendita e incentivi. Un nuovo marketplace racchiude soluzioni di terze parti compatibili con Crodwstrike Falcon. Pubblicato il 19 settembre 2023 da Redazione

Novità per gli operatori del canale Ict, le telco e gli Oem che sono partner di Crowdstrike, società informatica specializzata in antivirus, protezione endpoint e cloud, threat hunting e threat intelligence. In occasione dell’annuale evento Fal.Con, in corso a Las Vegas, sono stati presentati alcuni aggiornamenti del programma di canale e in particolare un sotto-programma di accelerazione e un marketplace.

Il nuovo programma Accelerate Partner è rivolto a qualsiasi operatore che tratti la cybersicurezza: distributori, rivenditori e Var, fornitori di servizi gestiti, system integrator globali, Isv (independent software vendor), società di telecomunicazioni, titolari di piattaforme cloud marketplace e ancora Oem e assicuratori.

Il programma mira ad aiutare i partner ad affermarsi e ad espandersi con CrowdStrike Falcon, la piattaforma di protezione degli endpoint, dei workload e dei container proposta da Crowdstrike. Tra le altre cose sono previste attività di formazione tramite lezioni in video, tenuta dagli esperti di sicurezza di CrowdStrike. Inoltre sono a disposizione strumenti per il marketing e la vendita, che coprono la demand generation, la registrazione delle opportunità, l’esecuzione di campagne di vendita value-based e la chiusura delle trattative.

Il programma prevede anche riconoscimenti che accelerano e incrementano la redditività dei partner. C’è poi uno strumento innovativo nel panorama dei programmi di canale, ovvero CrowdCard, una carta di debito brandizzata che permette a professionisti delle vendite e solution engineering di guadagnare premi in cashback.

"La cybersecurity è a un punto di svolta e l'ecosistema dei partner non è da meno", ha commentato Daniel Bernard, chief business officer di CrowdStrike. "Il nostro nuovo programma Accelerate consente ai partner di ogni tipologia di potenziare le proprie funzionalità CrowdStrike, sia orizzontalmente sulla piattaforma Falcon, sia verticalmente nella profondità delle nostre soluzioni. Nuovi percorsi formativi, nuovi strumenti di vendita e nuovi premi sono solo alcuni degli investimenti che abbiamo intrapreso per definire i nuovi standard dell'ecosistema della cybersecurity. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: mettere i partner al centro della lotta contro gli avversari e, insieme, fermare le compromissioni".

L’altra principale novità è CrowdStrike Marketplace, una piattaforma che raggruppa prodotti di sicurezza di terze parti, compatibili con le soluzioni di CrowdStrike Falcon e utilizzabili insieme a esse in ottica di integrazione. Al debutto il negozio virtuale già include soluzioni di Armis, Claroty, Elevate Security, ExtraHop, Google VirusTotal, Lookout, JumpCloud, Okta, Tines e X-Analytics, ma la lista si espanderà progressivamente. Il CrowdStrike Marketplace include anche un nuovo programma di incentivi (CrowdCredits) rivolti a clienti selezionati, che possono acquistare i prodotti del Marketplace con un significativo sconto.