Con Dall-E 3, le immagini sintetiche si creano in ChatGPT La nuova versione dell’AI generativa “text-to-image” di OpenAI sa comprendere meglio le sfumature di significato per produrre immagini più accurate. Pubblicato il 21 settembre 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale generativa “visuale” di OpenAI, Dall-E, si sovrappone a quella testuale di ChatGPT. In Dall-E 3, nuova versione del servizio di generazione text-to-image, si può utilizzare il chatbot per dare indicazioni sulle immagini da creare. In sostanza, i prompt testuali possono essere scritti direttamente nell’interfaccia conversazionale di ChatGPT.

Rispetto alla precedente versione di Dall-E, quindi, l’esperienza utente è notevolmente semplificata e diventa quindi più facile realizzare immagini simil-fotografiche o grafiche artistiche in qualsiasi stile, anche senza padroneggiare l’uso dei prompt.

Altra novità di Dall-E è che il motore di intelligenza artificiale sa ora comprendere meglio le sfumature di significato nelle richieste, il che dovrebbe teoricamente garantire delle immagini migliori, più vicine all’immaginazione o ai desideri dell’utente.







Oltre a proseguire nello sviluppo tecnologico, e quindi nel miglioramento delle capacità dell’applicazione, OpenAI sta cercando di farsi carico del problema del copyright. Servizi come Midjourney, Stable Diffusion, Ideogram e la stessa Dall-E hanno attratto, dal loro debutto, notevole interesse e adepti, che li utilizzano per scopo lavorativo o ludico, ma hanno anche scatenato le proteste di fotografi e artisti di professione. In questa terza release, l’applicazione di OpenAI è stata modificata affinché possa declinare alcune richieste, come la creazione di immagini a imitazione dello stile di un certo artista.

Da ultimo, ma non per importanza, l’applicazione sa meglio riconoscere le richieste inappropriate, per evitare di generare immagini contenenti violenza, istigazione all’odio e oscenità. Dall-E 3 sarà reso disponibile nel mese di ottobre, tramite API, per i clienti di ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise.