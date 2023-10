Con Flexperso, Arca24 si amplia verso la Svizzera francese L’azienda ticinese si assicura la tecnologia di applicant tracking per il reclutamento del personale e una visibilità sul mercato elvetico, soprattutto del lato francofono. Pubblicato il 03 ottobre 2023 da Redazione

Reperire le risorse umane qualificate in campo tecnologico è uno dei grandi temi del periodo. La fase di reclutamento può essere lunga e snervante. Per questo alcuni strumenti tecnologici possono agevolare il lavoro di chi opera nel mondo Hr. Fra questi gli applicant tracking system (Ats), sistemi di gestione dei candidati che creano librerie di curriculum consultabili su richiesta per ottimizzare tempi e risorse nel reclutamento.

Flexperso è un‘azienda con sede a Losanna, che si è fatta spazio nel proprio territorio proprio con una tecnologia Ats, che ora è divenuta proprietà di Arca24, a seguito di un’acquisizione appena completata e della quale non sono stati resi noti i termini.

L’azienda svizzera è attiva dal 2004 e ha ampliato fin qui le proprie attività soprattutto della Svizzera francese e questo patrimonio ha attirato l’attenzione di Arca24, che invece ha sede a Novazzano, in territorio ticinese. L’operazione rende complementari gli approcci delle due realtà, estendendo ai clienti tecnologie come l’intelligenza artificiale nella fese di pre-screening, strumenti di video recruiting e test adattivi.