Corsi di formazione, reskilling e incubazione con Lutech Campus La nuova iniziativa del system integrator mira a realizzare corsi di formazione in discipline Stem, un demo lab, attività di incubazione ed eventi. Pubblicato il 06 aprile 2022 da Redazione

Competenze in ambito Stem, ma anche progetti innovativi da mettere in mostra e da promuovere: sono gli elementi al centro di Lutech Campus, iniziativa appena lanciata da Gruppo Lutech, che interessa i giovani diplomati, laureandi e neolaureati ma anche le aziende e le startup. Il systema integrator la definisce come una “piattaforma di Open Innovation”, portata avanti in collaborazione con università, centri di ricerca e specialisti del settore Ict italiano.

Uno degli obiettivi è quello di formare nuovi talenti, e a questo fine saranno organizzati corsi di formazione per diplomati, laureandi e neolaureati in discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), oltre che per aziende clienti di Gruppo Lutech. Ci sarà particolare attenzione all’inclusione, ovvero si cercherà di favorire la partecipazione delle studentesse (per ridurre il famigerato gender gap nelle discipline Stem) e anche di giovani meritevoli che provengono da contesti svantaggiati. E ancora, i corsi coinvolgeranno personale d’azienda interessato al reskilling.

Altro obiettivo del Lutech Campus è la promozione di progetti imprenditoriali innovativi, attraverso attività di selezione e incubazione di startup. Inoltre è prevista la realizzazione di un demo lab focalizzato su una serie di tecnologie selezionate, a disposizione di studenti e clienti. Completano il progetto gli eventi e le attività di divulgazione scientifica.

“L’innovazione digitale e la rivoluzione green sono le grandi sfide della contemporaneità e The Twin Transition Challenge è stato un irripetibile momento di confronto”, ha affermato Tullio Pirovano, Ceo di Gruppo Lutech, in occasione di una tavola rotonda presenziata anche da Roberta Cocco, membro della task force del Ministero della Transizione Ecologica. “Sviluppare progetti innovativi che contribuiscano all’evoluzione tecnologica del nostro Paese è da sempre il principale obiettivo del Gruppo Lutech”, ha proseguito Pirovano. Per questo abbiamo deciso di lanciare il Lutech Campus: per dare il nostro concreto contributo a quei giovani che s’impegnano ogni giorno per il futuro”.

Gruppo Lutech ha recentemente completato due acquisizioni che hanno permesso al system integrator di rafforzare le proprie competenze nel campo dell’Erp e in quello delle tecnologie e soluzioni per il settore finanziario e assicurativo. A fine 2021 l’acquisizione di Know-How ha portato in Lutech una specializzazione in servizi di consulenza, sviluppo, formazione e assistenza nella gestione dei progetti Erp per il settore manifatturiero, in particolare per l’automotive, e con un focus sulla tecnologia di Infor. Con l'acquisizione della milanese Infoedge, invece, il Gruppo Lutech potrà sviluppare una nuova linea di offerta destinata alle società finanziarie e assicurative.