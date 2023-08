Crescerà meno del previsto il mercato IT a livello globale Gartner ha rivisto al ribasso di 1,2 punti le stime sull’andamento delle vendite per il 2023. Resta l’indicazione di un +4,3%, ma la tendenza al rallentamento riguarda quasi tutti i segmenti. Pubblicato il 29 agosto 2023 da Redazione

Il terzo aggiornamento annuo di Gartner sulle previsioni di crescita per il mercato It nel 2023 non fornisce notizie troppo positive. Con una spesa globale stimata su un valore 4.720 miliardi di dollari, l’aumento rispetto allo scorso anno sarà del 4,3%, quindi con una revisione al ribasso rispetto alle stime precedenti pubblicate a inizio anno, che prevedevano un aumento più pronunciato del 5,5%.



Due settori chiave del mercato It sembrano essere i principali responsabili di questa tendenza al rallentamento. Il primo è il mercato delle apparecchiature per data center, che, contrariamente alla previsione iniziale di un aumento del 3,7%, ora è proiettato a subire una perdita del 1,5% del suo valore, scendendo a 217,88 miliardi di dollari. Un calo ancor più significativo è atteso nel segmento dei terminali, con un declino previsto dell'8,6%, ovvero circa il doppio rispetto a quanto precedentemente stimato. Gartner fa notare che le vendite dei terminali stanno vivendo uno dei periodi più difficili, prevedendo un ritorno ai livelli pre-pandemici non prima del 2026.



Anche i fornitori di servizi di telecomunicazione e informatici sembrano poter essere stati colpiti da questa revisione al ribasso, anche se in misura minore, con previsioni di crescita lievemente ridimensionate rispetto alle stime precedenti. Questi segmenti dovrebbero ancora generare entrate in crescita, ma l'entità di tale crescita è stata ridotta a un + 2,7% per il primo a un + 8,8% per il secondo (qui cambia poco rispetto al + 9,1% precedentemente stimato).



In controtendenza troviamo invece il settore del software. Invece dell'aumento del 12,3% inizialmente previsto a 891 miliardi di dollari, ora la previsione di crescita appare ancora più robusta, con un aumento stimato del 13,7% a 922 miliardi di dollari nel 2023. Questo incremento è attribuito a una riallocazione della spesa da parte delle organizzazioni verso le applicazioni e le piattaforme che promuovono l'efficienza operativa, come gli Erp e i Crm. L'aumento dei prezzi da parte dei produttori di software è un altro fattore che contribuisce a questa crescita.