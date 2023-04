Easyvista si ritaglia un ruolo di rilievo nel mondo Itsm Archiviato un 2022 all’insegna della crescita, l’azienda di origine francese punta a indirizzare una complessità dei sistemi informativi aziendali sempre d’attualità. Il punto sul mercato con il sales manager per l’Italia Eugenio Pugliese. Pubblicato il 03 aprile 2023 da Roberto Bonino

La gestione dei servizi IT, racchiusa nell’acronimo Itsm (con l’aggiunta dell’Itom per la componente It operations), ha ormai alle spalle diversi anni di sviluppo e generazioni di attori e soluzioni che ne hanno alimentato il consolidamento. Tuttavia, la complessità dei sistemi informativi aziendali non si è certo ridotta nel tempo né tantomeno la quantità di applicazioni e servizi a disposizione di dipendenti e collaboratori.

Per questo, chi opera nel comparto e ha saputo cogliere i cambiamenti succedutisi ancora oggi può beneficiare di un andamento più che soddisfacente. È il caso di Easyvista, società con base in Francia, una consolidata presenza anche in Italia e un ritrovato percorso di sviluppo seguito all’ingresso nel capitale del fondo di private equity Eurazeo nel 2020 (in seguito all’uscita dalla quotazione in Borsa): “Una politica di espansione per acquisizioni e rafforzamento sul mercato è stata avviata dal nuovo management”, ricorda Eugenio Pugliese, sales manager per l’Italia. “Oggi abbiamo una proposizione più estesa nel campo dell’Itsm e la strategia customer-centric sta dando i suoi frutti”.

Presente da dieci anni nel quadrante magico di Gartner quale unico attore europeo del comparto, l’azienda si è vista posizionare, nell’ultima edizione in una zona quasi centrale, a ridosso dei leader (Servicenow su tutti, ma anche Bmc Software o Ivanti) tanto per completezza di visione che per capacità di esecuzione: “Siamo i più importanti fra i player di nicchia”, commenta Pugliese, “con un target indirizzato alle aziende oltre i 500 dipendenti e soprattutto un prodotto con il Tco più basso del mercato e una riconosciuta semplicità di installazione e manutenzione”.

Eugenio Pugliese, sales manager di Easyvisra Italia

Secondo i piani resi pubblici a suo tempo, Easyvista punta ad arrivare nel 2025 a un giro d’affari di 100 milioni di euro (circa il doppio rispetto al 2021. Una parte di questa crescita è legata alla politica di acquisizioni, che ha portato a integrare realtà come l’americana Goverlan (self-healing ovvero risoluzione automatica dei problemi riscontrati a livello di postazione di lavoro) e la francese Coservit (soluzione SaaS per il monitoraggio delle attività di rete, cloud e applicazioni, oltre all’analisi in tempo reale delle performance dei servizi It). Il lato Itom della proposizione si è rafforzato con l’assorbimento di Itexis, specialista del digital experience monitoring, ovvero la supervisione della user experience: “Il nostro obiettivo è fornire ai responsabili dell’It gli strumenti adatti per gestire al meglio i grandi progetti, le infrastrutture, ma anche gli incidenti e il lavoro degli utenti“, spiega Pugliese. Sta crescendo l’attenzione verso il case management e vogliamo arrivare a offrire la possibilità di anticipare i problemi in modo trasparente per l’utente finale”.

Easyvista conta oggi su oltre 3.200 clienti nel mondo, è presente in più di 150 paesi e realizza il 45% del proprio fatturato al di fuori del territorio di origine. Gli Stati Uniti hanno il peso più consistente, ma l’Italia è ben posizionata, tant’è vero che dei 130 nuovi assunti nell’ultimo anno a livello globale, 12 sono toccati alla filiale locale: “I clienti qui mostrano un livello di adozione del cloud più alto della media e abbiamo interessanti best practice soprattutto nel settore farmaceutico, ma anche nelle assicurazioni, nei servizi e nel retail”, illustra Pugliese.

Nel 2023 l’azienda ha l’obiettivo di rafforzare il rapporto con i partner, che sono un mix di grandi system integrator e specialisti in settori verticali: “Ma vogliamo aumentare anche la conoscenza del prodotto per acquisire nuovi clienti e capitalizzare sui feedback di quelli esistenti nella logica customer-centric che abbiamo sposato”, conclude Pugliese.