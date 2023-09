FinOps, cresce la richieste di competenze per gestire i costi del cloud Uno studio di Vmware svela che in Italia l’82% delle aziende sta cercando personale esperto in contabilità, analisi ed economia per la gestione dei costi delle operations IT. Pubblicato il 20 settembre 2023 da Redazione

Saper gestire i costi del cloud computing diventa sempre più importante per le aziende, al crescere dell’adozione di servizi IaaS, PaaS e SaaS. Negli ultimi due anni, poi, le ricadute delle vicende geopolitiche sui costi dell’energia e il ritocco dei listini da parte dei principali cloud provider mondiali hanno reso ancor più attuale il tema del FinOps. E non a caso ora le aziende cercano professionisti esperti in quest’ambito.

Una nuova ricerca di Vmware, condotta su dirigenti di aziende italiane, britanniche, francesi, spagnole, tedesche e olandesi, svela che la ricerca di personale esperto in FinOps accomuna l’85% di queste aziende. E in Italia la quota scende di poco, all’82%.



Di contro nel nostro Paese è addirittura il 100%, contro il 95% emerso sull’intero campione, la percentuale dei dirigenti che ritiene fondamentale avere competenze finanziarie (contabilità, analisi ed economia) da applicare al cloud, insieme alle competenze tecniche necessarie per la sua adozione. Insomma, la gestione dei costi deve andare di pari passo con l’innovazione.



Mentre è facile vedere quali siano i costi di avvio dei progetti e delle nuove soluzioni attivate in cloud, più difficile è capire quali saranno i benefici nel tempo e in che misura giustificheranno l’investimento. Dalla ricerca di Vmware emerge che, nelle posizioni aperte per esperti in cloud computing, le aziende richiedono competenze come la capacità di sviluppare e implementare strategie per ottimizzare la spesa nel cloud (60% del totale campione, 47% in Italia).

“Il cloud”, ha commentato Martin Hosken, chief technologist for Cloud Emea di Vmware, “è diventato la pietra miliare per la maggior parte delle organizzazioni nel fornire servizi digitali di valore sia ai clienti che ai dipendenti, oltre a ottimizzare la loro struttura, ma oggi la conversazione si sta spostando sull'efficienza e il rapporto qualità-prezzo considerati come punti chiave per la dirigenza aziendale".

A detta di Vmware, nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi le ricerche online per posizioni in cui si richiedono competenze FinOps sono aumentate rispettivamente del 665%, 296% e 1200% negli ultimi tre anni. Reperire competenze in ambito FinOps, tuttavia, non è facile. Il 64% delle aziende del campione (e il 71% delle italiane) non riesce ad attrarre professionisti che sappiano aiutarle a controllare i costi e accelerare l'innovazione. Inoltre il 71% (dato analogo in Italia) fatica a convincere gli stakeholder senior a partecipare al processo di adozione del cloud, e questo è per l’azienda un ostacolo all’innovazione.