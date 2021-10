FireEye e McAfee si fondono in parte. Rebrand contestuale per Mandiant Le acquisizioni del fondo Symphony Technology Group portano all’integrazione fra realtà storiche della cybersecurity e a un ridisegno degli attori del mercato. Pubblicato il 04 ottobre 2021 da Redazione

Balletto di brand nel mondo della cybersecurity. Il fondo americano Symphony Group, dopo aver acquisito in rapida successione una parte delle attività di FireEye e McAfee, ha deciso di fondere parte delle attività delle due realtà, in particolare la parte prodotti della prima e la componente B2B della seconda. Pressoché contestualmente, la parte di FireEye non ceduta al fondo ha preso in modo definitivo il nome di Mandiant.

Symphony sta investendo molto nella cybersecurity, dopo essere partita con Rsa Security (ex proprietà di Dell Emc) e aver proseguito nello scorso marzo con McAfee (per 4 miliardi di dollari). In giugno, al lotto si era aggiunta la parte di FIreEye che si occupa di antivirus e altri prodotti per la sicurezza di rete e posta elettronica.

Entro la fine dell’anno, è prevista la fusione fra le due realtà acquisite, che diventerà una società dotata di circa 5mila dipendenti e con un parco di 40mila clienti nel mondo. Non c’è ufficialità sul nome della nuova realtà, ma l’ultima acquisizione effettuata in ordine di tempo aveva coinvolto anche il brand FireEye, quindi è probabile che questo possa essere il brand prescelto.

Per questo, ciò che non aveva fatto parte della transazione estiva sarà riconoscibile ora con il brand Mandiant, destinata a focalizzarsi sulle soluzioni agnostiche di controllo per la sicurezza fornite attraverso la piattaforma cloud-based Advantage. Da notare come quest’ultima entità abbia realizzato nel 2020 vendite per 400 milioni di dollari, con una crescita del 20,6%, mentre la parte ceduta, a fronte di un giro d’affari di 541 milioni di dollari, aveva registrato un calo del 3%.

Anche McAfee ha vissuto un periodo di stagnazione, essendo cresciuta negli ultimi due anni solo dell’1% (1.348 milioni di dollari). La componente B2B, soprattutto, ha segnato una perdita del 19,2% nel 2020, mentre la parte B2C è l’unica ad aver avuto un risultato operativo positivo (+20,2%), realizzando vendite per 333 milioni di dollari.

Dal punto di vista delle strategie, la nuova entità costituita dall’integrazione di FireEye e McAfee dovrà risolvere alcuni problemi di sovrapposizione d’offerta, in particolare fra i prodotti Xdr e Siem (Helix ed Enterprise Security Manager, in quest’ultimo caso). Mandiant, invece, si concentrerà sulla threat intelligence e sulla piattaforma Advantage SaaS.