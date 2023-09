Ibm semplifica il reporting Esg con il Natural Language Processing In Ibm Envizi debuttano nuove funzionalità di classificazione automatica delle voci di spesa, che aiutano a misurare e rendicontare le emissioni Scope 3. Pubblicato il 27 settembre 2023 da Redazione

Le tecnologie di intelligenza artificiale, e in particolare il Natural Language Processing (Nlp), si intrecciano con la sostenibilità. Ibm ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità di classificazione automatica, basata su Nlp, all’interno della propria Envizi Esg Suite, un’offerta di software per la raccolta, il consolidamento, la gestione, l'analisi e il reporting dei dati ambientali, sociali e di governance. Le nuove capacità di elaborazione del linguaggio naturale aiutano a classificare in maniera accurata ed efficiente migliaia di righe di dati relativi alle emissioni di gas serra Scope 3, ovvero quelle indirette e distribuite nell’intera filiera del valore di un bene, alla fornitura al consumo.



Si tratta, come noto, della componente più difficile da calcolare, rendicontare e gestire. Lo evidenzia bene anche il nuovo studio “Ibm 2023 Sustainable Business Snapshot”, realizzato da Morning Consult intervistando 3.250 professionisti con ruoli di responsabilità in aziende di grandi dimensioni di 13 Paesi, Italia inclusa. Il 93% degli intervistati pensa che la propria azienda sia parzialmente o molto matura nell'utilizzo dei dati per finalità di monitoraggio delle emissioni inquinanti; solo il 45%, però, crede che l’azienda sia pronta per il reporting sulle emissioni Scope 3.



"I crescenti requisiti normativi e gli interessi esterni impongono alle organizzazioni di rendere note le emissioni di gas serra, comprese quelle di Scope 3", ha commentato Christina Shim, vice president e global head, Product Management and Strategy, Sustainability Software di Ibm. "Con l’aumento dei requisiti e la necessità delle organizzazioni di migliorare gli insight operativi, aumenta anche la necessità di processi solidi e verificabili per la gestione, calcolo e reporting dei dati solidi. Ibm Envizi è ora integrato con le nuove funzionalità per aiutare le organizzazioni a raccogliere in maniera semplice informazioni dai dati di spesa per facilitare il calcolo delle emissioni Scope 3 per la reportistica Esg".



Ibm Envizi permette di monitorare tutte le 15 categorie Scope 3, utilizzando un motore di calcolo che applica i metodi del Protocollo GHG, ovvero lo standard più diffuso per la misurazione delle emissioni inquinanti. A questo si affianca un sistema di gestione dei dati, che include funzioni di acquisizione automatica, l'acquisizione dei dati delle indagini sui fornitori, librerie dei fattori di emissione Scope 3, modelli di framework di rendicontazione, una dashboard di analisi Scope 3 dedicata, strumenti di audit e funzionalità l'analisi di benchmarking dei fornitori.

(Dal sito di Ibm Envizi)

In sintesi, a detta di Ibm, con le nuove funzionalità di classificazione del testo basate su Nlp diventa più facile classificare i dati di spesa ricavati dai sistemi finanziari o Erp. Il Natural Language Processing permette di snellire il processo aggregando, gestendo, categorizzando e preparando i dati di spesa: su questa base viene creato un set di dati unificato e aggiornato, che mappa i fattori di emissione specifici per Paese e per settore. A complemento di questa funzionalità, Ibm Envizi include ora una libreria integrata di fattori di emissione basati sulla spesa armonizzata in oltre 180 Paesi. In questo modo si crea uniformità nei calcoli Scope 3 per gli acquisti di beni e servizi di varia provenienza.



Un esempio pratico chiarisce l’utilità di questi strumenti: un’azienda potrebbe acquistare componenti informatici ed elettronici da vari fornitori, e tali componenti potrebbero essere registrati con etichette diverse, per esempio “chip”, oppure “dischi rigidi”, anche se di fatto rientrerebbero nella stessa categoria (delle 15 categorie Scope 3), in questo caso quella del “componenti informatici ed elettronici”. Per poter applicare il fattore di emissione corretto è necessario riportare questi prodotti, etichettati in modo diverso, nella medesima categoria a cui di fatto appartengono. Le funzionalità Nlp di Envizi aiutano a categorizzare automaticamente migliaia di righe di dati sulla spesa, evitando molto lavoro manuale a chi gestisce il reporting Esg in azienda.