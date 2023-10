Il monitoraggio proattivo migliora i servizi di banking Banca Profilo ha adottato la soluzione Prtg di Paessler per monitorare le proprie infrastrutture critiche e rispettare i requisiti di uptime dei servizi. Pubblicato il 06 ottobre 2023 da Redazione

Le reti informatiche sono un bene prezioso per le banche, che vi affidano il buon funzionamento delle proprie applicazioni e servizi digitali. E in un settore fortemente regolamentato, vincolato al rispetto di SLA, scegliere le giuste tecnologie è fondamentale. Banca Profilo aveva bisogno di migliorare la propria sicurezza e le performance di rete specie per quanto riguarda le sue attività di finanza, la linea di business più impegnativa, che si occupa di trading e market making.



Nata a metà degli anni Novanta, Banca Profilo è specializzata in private banking e gestione del patrimonio, e opera come intermediario finanziario sull’Idem, il mercato dei derivati italiani: in virtù di questo suo ruolo, deve garantire in via continuativa presenza sul mercato e negoziabilità dei titoli durante tutto l’orario di apertura. Inoltre, in quanto istituto bancario, è soggetta alla supervisione di Banca d’Italia e Consob e deve rispettare alcuni parametri richiesti, come l’uptime del sito Web da cui dipendono i servizi di home banking.



Fino al 2021, tuttavia, non erano stati adottati strumenti ad hoc per il monitoraggio delle infrastrutture di rete e c’era quindi una visibilità limitata sul funzionamento del sito Web e dei dispositivi aziendali. Dunque il personale specializzato in infrastrutture e sicurezza ha avviato, insieme al Cto, un progetto teso a colmare questa lacuna e a ottenere un monitoraggio automatizzato e proattivo. Inizialmente il team si è orientato su una soluzione open-source, che richiedeva però sforzi di implementazione e configurazione troppo onerosi.

La banca quindi ha testato per un paio di mesi la versione trial di Prtg di Paessler, per poi decidere di adottarla stabilmente a partire dal marzo del 2022 con una implementazione on-premise. Tra le principali ragioni della scelta ci sono la semplicità e la velocità di deployment, gli update frequenti, la semplicità di utilizzo e di configurazione, l’ampia possibilità di scelta sui sensori da usare e, non da ultimo, il rapporto tra costi e funzionalità offerte. Inoltre Banca Profilo ha apprezzato la disponibilità di un’applicazione mobile di Prtg, utile per verificare lo status dell’infrastruttura anche da remoto, e la possibilità di ricevere notifiche pop-up su Microsoft Teams (oltre alle classiche email di notifica).

Oggi Banca Profilo monitora con Prtg circa 300 dispositivi, nonché il sito Web istituzionale e i suoi contenuti, per soddisfare i requisiti di uptime. Grazie a uno dei sensori di Prtg viene verificata costantemente la veridicità del link, potendo così prevenire gli attacchi informatici che modificano gli indirizzi e rimandano a pagine fasulle. Prtg permette anche di monitorare uptime e downtime di alcuni apparati utilizzati nelle filiali per i link di rete. Non si trascura nemmeno il cloud: con un altro sensore sviluppato da Paessler vengono osservati i servizi di Microsoft 365.

La dashboard di Prtg utilizzata da Banca Profilo

Questo sistema esteso di monitoraggio permette di intercettare in modo precoce e tempestivo possibili guasti o criticità: le notifiche automatiche avvertono dei potenziali problemi e permettono di agire prima che si verifichino impatti sui servizi. Prtg aiuta anche nella manutenzione degli impianti, segnalando le eventuali anomalie e consentendo di effettuare interventi mirati. Tutte le informazioni sono raccolte in una dashboard unificata, che velocizza e semplifica il lavoro degli specialisti IT della banca.



“Adottare Prtg è stato come passare dal buio alla luce”, sintetizza Luca Meneghesso, specialista IT senior di infrastrutture e sicurezza di Banca Profilo. “Prima, infatti, avevamo una visibilità limitata su ciò che succedeva nell'infrastruttura e nella rete; ora invece, grazie alla dashboard completa e alle notifiche in tempo reale, siamo costantemente aggiornati sullo status degli impianti e dei servizi e il nostro modo di lavorare è passato da passivo a proattivo”. Banca Profilo ha già pianificato di proseguire nell’utilizzo di Paessler Prtg con una maggiore personalizzazione, potenziando i controlli di specifici elementi e aggiungendo nuove funzionalità (tra cui il monitoraggio dei Service Level Agreement) attraverso l’integrazione di un tool interfacciato a Prtg tramite API.