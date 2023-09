Il ruolo di field Ciso Emea di Rubrik va a Richard Cassidy Il nuovo field chief information security officer per la regione Emea vanta un’esperienza più che ventennale nel settore Ict ed è membro del Forbes Technology Council. Pubblicato il 21 settembre 2023 da Redazione

Nuova nomina in Rubrik, azienda di sicurezza informacia focalizzata sullo Zero Trust: Richard Cassidy è stato scelto per il ruolo di field chief information security officer per la regione Emea. L’azienda ha ufficializzato il suo ingresso nel team, risalente allo scorso maggio.



“Richard entra a far parte di Rubrik in un momento molto stimolante per l’azienda, dopo i recenti lanci delle nostre avanzate soluzioni di user intelligence e difesa contro il ransomware a doppia estorsione”, ha detto James Hughes, VP of Solutions Engineering, Emea di Rubrik. “L’esperienza di Richard in termini di canale, vendite, sviluppo dei prodotti e ingegneria sarà preziosa mentre continuiamo a dare priorità alla strategia zero trust e all’impegno nei confronti dei clienti”.



Negli ultimi vent’anni Cassidy ha accumulato esperienze nel settore Ict, per diverse aziende informatiche in ruoli relativi alle vendite e alla cybersicurezza, come Securonix, Axonius, Exabeam, e ancor prima ha lavorato per Fortinet e Juniper Networks. La sua competenza spazia tra diversi ambiti della sicureza informatica, come SecOps, threat hunting e forensics, incident response, servizi gestiti, networking e cloud. Cassidy è anche membro del Forbes Technology Council.

“La conduzione di indagini su violazioni e minacce nel Regno Unito e in Europa mi ha preparato bene per una posizione di Ciso, avendo collaborato con organizzazioni di settori verticali come quello finanziario, militare, pubblico e automobilistico”, ha dichiarato il nuovo field Ciso Emea di Rubrik. “Sono appassionato di demistificazione delle complessità della sicurezza e di come questa si traduca nella creazione di ecosistemi validi che resistano alla prova del tempo. Sono davvero entusiasta di continuare questo lavoro con Rubrik”.