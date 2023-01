Intel, Gelsinger: “Siamo inciampati”, ma si va verso la ripresa Trimestrale critica per la società di Santa Clara, e un outlook sul successivo trimestre ancor peggiore. Il Ceo ammette la difficoltà ma rassicura sul futuro. Pubblicato il 27 gennaio 2023 da Redazione

Le difficoltà dell’economia mondiale si riflettono sui numeri di Intel, così come su quelli di molti altri colossi tecnologici. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022 la società di Santa Clara ha ottenuto 14 miliardi di dollari di ricavi, dato in calo del 32% anno su anno in base a criteri Gaap e del 28% su base non Gaap. I ricavi complessivi dell’anno fiscale ammontano a 63,1 miliardi di dollari e segnano un calo del 20% (o del 18% su base non-Gaap) rispetto all’esercizio 2021.



Da un anno all’altro (cioè dal quarto trimestre 2021 al quarto trimestre 2022) il margine operativo è sceso di 8 punti percentuali. Peggio ancora l’outlook sul prossimo trimestre: per il primo quarter del nuovo anno fiscale l’azienda stima ricavi compresi tra 10,5 e 11,5 miliardi di dollari. La notizia dell’attesa decrescita ha contribuito a far perdere 9,5 punti percentuali al titolo Intel nelle contrattazioni successive all’annuncio.

“Siamo inciampati, d’accordo, abbiamo perso quote, abbiamo perso slancio”, ha ammesso l'amministratore delegato, Pat Gelsinger, in conferenza telefonica con gli azionisti, riporta Reuters. L’outlook sul primo trimestre del nuovo anno fiscale sarà “impattato in misura significativa” da alcune “correzioni di inventario” tra le maggiori mai viste. Un fenomeno che, nel settore dei semiconduttori, solitamente si verifica se cala la domanda.

Gelsinger ha anche ammesso che l’azienda ha perso market share nel settore dei processori per data center, mentre Amd ha guadagnato quota. In compenso Intel è ancora in netto vantaggio nel segmento dei componenti per Pc e complessivamente, considerando l’intero mercato di chip per server e Pc, ha una quota superiore al 70% (secondo i dati di Idc). Un risultato di per sé ottimo ma in sensibile calo rispetto al 90% di cinque anni fa.

Quanto alla situazione finanziaria di Intel, ci si attende che migliori e si stabilizzi nel corso dell’anno anche grazie alla continua ottimizzazione dell’operatività e dei processi aziendali. “Nel 2023 continueremo ad attraversare sfide di breve periodo”, ha dichiarato Gelsinger, “e al contempo cercheremo di rispettare i nostri impegni di lungo periodo, tra cui l’offerta di prodotti leader legati a piattaforme aperte e sicure”.

Pat Gelsinger, amministratore delegato di Intel

C’è da dire che, nel faticare a crescere, oggi Intel non è una mosca bianca. Dopo quasi tre anni a luci e ombre, segnati dal forte traino della domanda ma anche dalle ben note difficoltà della supply chain dei semiconduttori, ora sono le incertezze dello scenario geopolitico ed economico a pesare, soprattutto, sui mercati tecnologici. Nel 2022, poi, i rapporti tra il dollaro e le principali valute estere non hanno favorito le aziende statunitensi.



Tra le note positive, va detto che Intel sta proseguendo il percorso di innovazione tecnologica, avendo tra l’altro presentato recentemente i nuovi processori per server Xeon Scalable di quarta generazione (già a bordo dei più recenti server di Dell e di Lenovo). Il nodo di processo Intel 7 è ormai a pieno regime sia per i chip destinati ai personal computer sia per quelli destinati ai server, mentre Intel 4 è pronto per l’avvio della produzione. L’azienda prosegue anche con gli investimenti, puntando ad aumentare la capacità produttiva con nuovi impianti (come quello in Ohio, per cui ancora però si aspettano i finanziamenti del Chips Act statunitense).



Per quanto riguarda le attività di fonderia per conto terzi, la divisione Intel Foundry Services ha ottenuto ricavi record sia nel trimestre sia nell’intero anno fiscale ed è in piena attività con “sette dei dieci maggiori clienti” acquirenti di semiconduttori, ha fatto sapere l’azienda. Fra i traguardi del trimestre c’è anche il completamento dell’offerta di pubblico acquisto di Mobileye, società controllata da Intel e specializzata in sistemi di computer vision e guida assistita per automobili.